Gaziantep Ticaret Borsası
Boz Antep fıstığının kilogramı 140-150 lira arasından işlem gördü
GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında boz Antep fıstığının kilogramı140-150 lira arasından satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|74,74
|86,85
|Antep fıstığı (boz iç)
|Kg
|140,00
|150,00
|Ceviz içi
|Kg
|55,44
|66,00
|Ceviz kabuklu (kuru)
|Kg
|22,27
|27,22
|Badem içi (tatlı)
|Kg
|58,77
|69,69
|Mercimek (kırmızı kabuklu)
|Kg
|4,25
|4,28
|Buğday
|Kg
|1,65
|1,90