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Ekonomi

Gaziantep Ticaret Borsası

Boz Antep fıstığının kilogramı 140-150 lira arasından işlem gördü

Yeniakit Publisher
2020-06-19 13:52:09 -
Gaziantep Ticaret Borsası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında boz Antep fıstığının kilogramı140-150 lira arasından satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün

Miktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg74,7486,85
Antep fıstığı (boz iç)Kg140,00150,00
Ceviz içi Kg55,4466,00
Ceviz kabuklu (kuru)Kg22,2727,22
Badem içi (tatlı)Kg58,7769,69
Mercimek (kırmızı kabuklu)Kg4,254,28
BuğdayKg1,651,90

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