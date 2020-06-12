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Ekonomi

Gaziantep Ticaret Borsası

Yeşil Antep fıstığı içinin kilogramı 168 liradan işlem gördü

Yeniakit Publisher
2020-06-12 15:31:59 -
Gaziantep Ticaret Borsası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında yeşil Antep fıstığı içinin kilogramı 168 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün

Miktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg74,0074,00
Antep fıstığı (yeşil iç)Kg168,00168,00
Ceviz içi Kg60,3960,39
Ceviz kabuklu (kuru)Kg21,7826,23
Buğday Kg1,601,87
Nohut (9 mm) Kg4,104,40
PirinçKg6,806,80

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