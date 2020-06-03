Gaziantep Ticaret Borsası
Kavrulmuş Antep fıstığı içinin kilogramı 138,16 ila 139,14 liradan işlem gördü
GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsası'nda kavrulmuş Antep fıstığı içinin kilogramı 138,16 ila 139,14 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|Kg
|49,25
|49,25
|Antep fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|70,00
|70,00
|Antep fıstığı içi (kavrumuş)
|Kg
|138,16
|139,14
|Antep fıstığı (kırmızı iç)
|Kg
|136,73
|137,73
|Kabak çekirdeği (iç)
|Kg
|30,07
|30,07
|Ay çekirdeği
|Kg
|5,44
|13,51
|Nişasta (buday)
|Kg
|5,40
|5,60