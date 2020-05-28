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Ekonomi

Gaziantep Ticaret Borsası

Boz iç Antep fıstığının kilogramı 151 liradan işlem gördü

Yeniakit Publisher
2020-05-28 10:18:48 -
Gaziantep Ticaret Borsası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 151 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün

Miktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (boz iç)Kg151,00151,00
Ay çekirdeği (çiğ)Kg11,7511,75
Yeşil mercimekKg5,505,50
Kanola küspesi (ithal)Kg1,881,88
Kanola yağı (ithal)Kg6,076,90
Dana eti (karkas)Kg34,0034,00
Dana sakadatKg1,902,00
BulgurKg2,712,71
BuğdayKg1,651,95

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Satılık net 124 m² daire
Satılık net 124 m² daire

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