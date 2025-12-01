Gaziantep Sanayisinin Kalbinde Modern Sağlık Tesisi Hizmete Açıldı

12.367 metrekarelik kapalı alana inşa edilen hastanede, 16 poliklinik, 3 diş polikliniği, 42 servis yatağı, 8 erişkin yoğun bakım yatağı, 3 ameliyat masası ve 2 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Ünitesi odası bulunuyor. Ayrıca hastanede bilgisayarlı tomografi (BT), röntgen, ultrason, laboratuvar ve ağız-diş sağlığı hizmetleri de sunuluyor.

Gaziantep Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü’nün destekleriyle uygun bir konumda inşa edilen OSB Hastanesi, bölgedeki acil ve poliklinik başvurularının büyük ölçüde karşılanmasını sağlayacak ve özellikle sanayi bölgesinde yaşanabilecek iş kazaları ile acil durumlara anında müdahale edilmesine olanak tanıyacak.

Gaziantep İl Sağlık Müdürü Dr. Beytullah Şahin, yaptığı açıklamada şunları belirtti:

“Gaziantep’in sanayi bölgelerinde çalışan vatandaşlarımızın sağlığı her zaman önceliğimiz olmuştur. OSB Hastanesi’nin açılmasıyla hem acil durumlara daha hızlı müdahale edilebilecek hem de günlük poliklinik hizmetlerimiz daha verimli hale gelecektir. Modern altyapısı ve deneyimli kadrosuyla bu tesis, bölge halkımıza güvenli ve kaliteli sağlık hizmeti sunacak. Hastanenin yapımında emeği geçen Organize Sanayi Bölge Müdürlüğümüze teşekkür ederim. Hastanemizin Gaziantep’imize ve OSB çalışanlarımıza hayırlı olmasını diliyorum.”

Modern Sağlık Tesisleriyle Gaziantep Bölgeye Örnek Oluyor

Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü, şehir genelinde devam eden sağlık yatırımlarıyla hizmet kapasitesini her geçen gün güçlendirmeye devam ediyor. Şehir Hastanesi, Nizip Devlet Hastanesi, Oğuzeli Devlet Hastanesi, Nurdağı Devlet Hastanesi, OSB Hastanesi ile yeni açılan Aile Sağlığı Merkezleri ve Sağlıklı Hayat Merkezleri, vatandaşlara sunulan sağlık hizmetlerinin kalitesini önemli ölçüde yükseltiyor.

Önümüzdeki günlerde 300 yatak kapasiteli Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Ek Binası’nın da faaliyete geçmesi planlanıyor. Gaziantep, yapılan sağlık yatırımlarıyla bölgenin en güçlü sağlık merkezi haline gelmeye devam ediyor.