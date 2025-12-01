  • İSTANBUL
Ekonomi

Bakan Şimşek üçüncü çeyrek büyüme verilerini değerlendirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Büyümenin son çeyrekte ılımlı seyretmesini ve 2025 yılında Orta Vadeli Program’ın sınırlı üzerinde gerçekleşmesini öngörüyoruz." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, üçüncü çeyrek büyüme verilerini değerlendirdi.

Şimşek açıklamasında şunları kaydetti:

"Türkiye ekonomisi, 2025 yılının üçüncü çeyreğinde yıllık bazda yüzde 3,7, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış olarak çeyreklik bazda yüzde 1,1 büyüdü. Böylece ilk dokuz aydaki yıllık büyüme yüzde 3,7 gerçekleşti. Yıllıklandırılmış milli gelirimiz 1,5 trilyon doları aştı.

Tarımın GSYH içindeki ağırlığının yüksek olduğu bu çeyrekte, zirai don ve kuraklığın etkisiyle daralan tarım katma değeri büyümeyi belirgin şekilde sınırlarken tarım dışı büyüme yıllık yüzde 5,6 oldu.

Sanayi katma değeri yüzde 6,5 artarken, bu artışta özellikle yüksek teknolojili üretim öne çıktı. Deprem bölgesinin yeniden imarına yönelik çalışmaların katkısıyla inşaat sektöründeki güçlü büyüme sürdü.

Tüketim ve yatırımlar yılın ilk yarısında olduğu gibi dengeli bir görünüm sergiledi. İnşaat yatırımlarındaki olumlu seyir yanı sıra üretim kapasitemiz açısından kritik öneme olan makine ve teçhizat yatırımları yüzde 11,3 arttı. Bu dönemde küresel ticaretteki görece zayıf seyrin de etkisiyle net dış talep büyümeyi 1 puan sınırladı. Cari açığın milli gelire oranı ise yüzde 1,3 ile sürdürülebilir seviyede kalmaya devam etti.

BÜYÜYORUZ DA TOPRAĞIN ALTINA DOĞRU MU ÜZERİNE Mİ KUŞKULARIM VAR. BU ÜLKENİN EN BÜYÜK PARASIYLA BİR LAHMACUN ALINIYORSA BU MİLLETİN MİDESİ VE CEBİ KÜÇÜLÜYOR DEMEKDİR.
