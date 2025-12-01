Ali Yerlikaya açıkladı: Teslim olmaya başladılar

  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
ABD ve Suriye'den DEAŞ'a ortak operasyon

İsrail ordusundan iPhone kararı: Android telefonlar yasaklandı

Halil Konakcı'dan Papa ziyaretini eleştiren laik kitleye: Ya sizin papanız değil mi o, sevinmeniz lazım!

Son dakika! İşte ‘emanetçi’nin yeni A Takımı! CHP’nin yeni parti meclisi üyeleri belli oldu

Fidan'dan İslam dünyasına uyarı: İç ihtilaflar zamanı boşa harcatıyor

Rusya'dan 'KAIROS' ve 'VIRAT' Mesajı: Saldırıları terör eylemi olarak kınadılar

KIZILELMA'nın füzesi dünya basınında: Türkiye yeni bir çağ başlattı

Geçen hafta can almıştı! Bağırsak patlatan eşek şakası...

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Laricani, Hakan Fidan’ın İran ziyaretini böyle paylaştı: Evinize hoş geldiniz

Önce il binasından yaka paça atıldı şimdi de parti meclisinden: Her şey çok güzel olacaktı ama her şey çok kısa sürdü
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya önemli açıklamalarda bulundu. Yerlikaya, "Terörsüz Türkiye için çalışıyoruz. Örgüt mensupları ikna yoluyla gelip teslim oluyor" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada "Terörsüz Türkiye için çalışıyoruz. Örgüt mensupları ikna yoluyla gelip teslim oluyor" ifadelerini kullandı.

Yerlikaya: Kişilere karşı işlenen 10 önemli suçta, 11 aylık verilere baktığımızda; 2024’te 100 bin 773 olan olay sayısı, 2025’te yüzde 10,5 düştü ve 90 bin 205’e geriledi. Bu 10 bin 568 daha az olayın meydana gelmesi demek. Aydınlatma oranımız ise yüzde 99,8 oldu.


