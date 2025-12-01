Ali Yerlikaya açıkladı: Teslim olmaya başladılar

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada "Terörsüz Türkiye için çalışıyoruz. Örgüt mensupları ikna yoluyla gelip teslim oluyor" ifadelerini kullandı.

Yerlikaya: Kişilere karşı işlenen 10 önemli suçta, 11 aylık verilere baktığımızda; 2024’te 100 bin 773 olan olay sayısı, 2025’te yüzde 10,5 düştü ve 90 bin 205’e geriledi. Bu 10 bin 568 daha az olayın meydana gelmesi demek. Aydınlatma oranımız ise yüzde 99,8 oldu.



