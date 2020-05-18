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Gaziantep polisinden koronavirüs tedbirlerine tiyatral bakış

Yeniakit Publisher
2020-05-18 10:38:26 -
Gaziantep polisinden koronavirüs tedbirlerine tiyatral bakış

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan çalışmaları, kente özgü şiveye de yer vererek tiyatroyla anlattı.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü (TDP) ekipleri, daha çok yöresel şiveyi kullanan Gaziantepli tiyatro sanatçısı Orhan Uslu ile ortaklaşa bir çalışma hayata geçirdi.

Bu kapsamda kentte koronavirüs tedbirlerini daha fazla kişiye duyurmak isteyen ekipler, çalışmaları tiyatro sahnesine taşıdı.

Öncelikle sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan vatandaşlara kesilen cezai işlemi konu alan polis ekipleri, sanatçı Uslu ile kamera karşısına geçti. Hazırlanan videolarda ağırlıklı olarak şiveli konuşan ekipler, kentteki fırın yemeklerine getirilen yasakla ilgili de video hazırladı.

Sosyal medyada paylaşılan videolar, kentteki vatandaşlara eğlenceli dakikalar yaşattı.

Öte yandan Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü geride kalan 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması süresince 5 bin 409 kişiye ve 3 iş yerine idari işlem yapıldığı bildirildi.

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