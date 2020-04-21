Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek: Ülkemiz salgını atlattıktan sonra hızla ilerleyecek

Taha Emre Özdemir yeniakit.com.tr

Yeniakit.com.tr Genel Yayın Yönetmeni İsmail Uğur'a konuşan Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nin ağırlıklı olarak tekstil ve gıda ürünlerinden oluştuğunu belirterek, "Koronavirüs salgınının ilk etabında Avrupa'ya olan yakınlığımızdan dolayı Ocak-Şubat aylarında işlerimizde büyük bir patlama oldu. Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'ndeki enerji tüketimimiz yaklaşık 5-6 kat arttı. Mart ayında bu hız yavaş yavaş azaldı. Nisan ayına geldiğimizde ise ilk etapta halı sektöründeki sevkiyatlarda sorun yaşadık. Gıdacılarımız hala çalışıyor. Kumaş yapanlarımız ile ambalaj ürünleri yapanlarımız da tam kapasite çalışıyor. Ancak diğer sektörlere baktığımızda Gaziantep OSB'de yüzde 40 gibi bir düşüş oranı var." şeklinde konuştu.

'Hızlı bir şekilde yol alacağız'

"Sanayicilerimiz devletimizin almış olduğu karar neticesinde burada da esnek çalışma programlarına uygun davranarak iş yerlerini kısım kısım kapatıyorlar." ifadelerini kullanan Başkan Şimşek, "İnşallah biz bu virüsü kısa bir sürede atlatacağız. İşlerimiz de Mayıs ayında normale döner diye bekliyoruz. Ben önümüzün açık olduğu inancındayım. Daha da büyüyeceğiz. Bunun bize artısı olacak diye düşünüyorum. İnşallah bu kötü günler kısa sürede geçer ve hızlı bir şekilde önümüzü alırız." diye konuştu.

'Kötü günleri avantaja çevireceğiz'

Sürecin sonunda yeniden işe adapte olarak yaşanan kötü günleri avantaja çevireceklerini vurgulayan Başkan Şimşek, "Burada gerekli olan tüm makinelerimiz, ekipmanımız ve yetişmiş elemanlarımız var. Ben virüsü atlattıktan sonra işlerin daha iyi olacağı inancındayım. Zaten biz bunun işaretlerini Ocak-Şubat ayında gördük. Sanayicilerimiz yeni bağlantılar kurdu, yeni makine bağlantıları oldu. Salgın Türkiye'ye geldikten sonra biraz fren yapıldı. İnsanlar tedirgin olduğundan 'mevcudu koruma' yönünde çalışıldı. Ben salgını atlatıldıktan sonra Türkiye'nin daha hızlı bir şekilde ilerleyeceğini buna da Gaziantep'in önderlik edeceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Başkan Şahin sözlerine şöyle devam etti:

"Biz gıda ve tekstil üretiyoruz. Koronavirüs salgını bittikten sonra birçok insan eşyalarını, elbiselerini değiştirecek. Dolayısıyla bu ürünlerin tüketimi artacak. İnşallah biz de Avrupa'ya daha çok ihracat yapacağız. Tüm gelişmeler ülkemizin lehine olacak. Burada bize güç verecek en önemli etkenlerden birisi bankalar. Bu süreçte devlet bankaları ellerinden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyor. Fakat özel bankalardan çok fayda görülmedi. Yani onlar da kendilerini koruma yolunu seçti. Eğer bankaların da desteği ile sanayicilerin önü açılırsa daha da iyi olacağı inancındayım. Bizim arsamız, makinemiz ve üretimimiz var. Altyapımız hazır. Gelecekte güneşli günlerin olacağına inanıyorum. İnşallah Ramazan'ın da bereketi ile kısa bir süre içerisinde hayat normale dönecek."