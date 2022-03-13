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Eğitim Gaziantep okullar tatil mi 14 Mart! Gaziantep hangi ilçeler okullar tatil valilik açıklaması
Eğitim

Gaziantep okullar tatil mi 14 Mart! Gaziantep hangi ilçeler okullar tatil valilik açıklaması

Gaziantep okullar tatil oldu mu? Gaziantep’te yaşanan olumsuz hava koşulları sebebiyle okulların tatil edilip edilmeyeceği merak ediliyor. Konu hakkında Gaziantep Valisi sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Peki, Gaziantep okullar tatil mi?

Yeniakit Publisher
2022-03-13 22:17:00 -
Gaziantep okullar tatil mi 14 Mart! Gaziantep hangi ilçeler okullar tatil valilik açıklaması

Türkiye’nin büyük bölümü soğuk ve yağışlı havanın etkisi altında. Gaziantep’te de kar yağışı etkili oluyor. Bu sebeple pek çok ilde olduğu gibi Gaziantep’te de okulların tatil olup olmadığı araştırılıyor.

Gaziantep okullar tatil mi 14 Mart! Gaziantep hangi ilçeler okullar tatil valilik açıklaması

Gaziantep’te olumsuz hava koşulları sebebiyle eğitime ara verildi. Gaziantep Valisi Davut Gül, "Olumsuz hava şartları nedeniyle 14 Mart Pazartesi günü Gaziantep genelinde eğitim öğretime (okul öncesi, ilk ve orta öğretim) bir gün ara verilmiştir. Hamile ve engelli kamu görevlileri de idari izinli sayılacaktır” paylaşımında bulundu.

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