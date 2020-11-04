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Aktüel Gaziantep merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı
Aktüel

Gaziantep merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-11-04 23:42:30 -
Gaziantep merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep merkezli 2 ilde silah kaçakçılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Gaziantep ve Adıyaman'da dün düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 3'ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 5'i çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer 2 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


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