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Yerel Gaziantep merkezli 32 ilde FETÖ operasyonu
Yerel

Gaziantep merkezli 32 ilde FETÖ operasyonu

Gaziantep merkezli 32 ilde FETÖ'ye düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 102 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2021-10-12 20:20:00 -
Gaziantep merkezli 32 ilde FETÖ operasyonu

Gaziantep merkezli 32 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 102 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, haklarında verilen yakalama kararının ardından gözaltına alınan 102 şüphelinin, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 44'ü ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, aralarında örgütün sözde "eğitim danışmanı" ve "ilçe imamı"nın da yer aldığı 58 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 8'i nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 11'i hakkında "ev hapsi" kararı verildi, 39 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Gaziantep merkezli 32 ilde, 5 Ekim'de düzenlenen operasyonda, haklarında yakalama kararı çıkarılan 121 şüpheliden 102'si gözaltına alınmıştı.

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