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Aktüel

Gaziantep merkezli 16 ilde FETÖ soruşturması kapsamında 24'ü emniyet personeli olmak üzere 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-08 09:35:57 -
Gaziantep merkezli 16 ilde FETÖ soruşturması kapsamında 24'ü emniyet personeli olmak üzere 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
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