Gaziantep maske kumaşının yarısını üretip adını 140 ülkede duyurdu

Türkiye Belediyeler Birliği başkanlığını da yürüten Fatma Şahin, “Belediyelerimiz hizmet ettikleri şehir halkının bu pandemiden etkilenmemesi için tüm önlemleri almak, bakanlıklarımızın, valiliklerimizin koordinasyonunda şehirdeki çalışmaları yapmak zorundaydılar. Bunu da büyük oranda başardılar” dedi.

İnsanı merkeze aldık

Küresel bir sorun karşısında ulusal bir mücadele başlattıklarını ifade eden Şahin, Gaziantep’te de halkı iyi bilinçlendirdiklerini ifade etti. Şahin, şunları söyledi: “Şehrin dezenfektesi, sosyal yardımların sistemli bir şekilde verilmesi gibi konularda yoğunlaştık. İnsanı merkeze alarak sosyal devlet konularında güçlü çalışmalar yapıldı. Şehrimizde ve ülkemizde bu süreçte, ‘Benim yardıma ihtiyacım var’ diyen her vatandaşa ulaşıldı. ‘Koruyucu, önleyici tedbir’ dedik ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi maske üretti. Şehir ayrıca büyük bir kumaş üretim yeri. Kumaşa rahat ulaşınca hızlı bir şekilde maske ürettik. 15 milyon maskeyi vatandaşımıza hızlıca dağıttık.

Etkin kararlar aldık

Ateş ölçerler ile risk olan her yerde halkımızın ateşini ölçtük ve yüksek ateşi olanları sağlık sistemine yönlendirdik. Toplu taşımalarda sosyal mesafe, koltuk boşaltma, yüzde 50 kapasiteye düşme gibi önemli kararlar aldık. Kamu ve özelde bütün talebi hızlı bir şekilde karşıladık.”

COVİT-19 çalışmaları

Türkiye’nin 140 ülkeye gönderdiği sağlık seti içinde yer alan maskelerin kumaşlarının yarısı Gaziantep’ten temin ediliyor. Bu da Gaziantep’in sanayi gücünü ortaya koymakta.

l Restoranları, yeme-içme mekânlarını inceleyip, sınıfı geçene sertifika verdi. Gaziantep’te bugüne kadar 100’e yakın işletme sertifika aldı.

l İl genelinde pandemi odaklı çifte denetim yapılıyor. Evinde karantinada olan vatandaşlar telefonla aranıyor, kontrolleri yapılıyor. Ekipler vatandaşların evine kadar gidiyor, vatandaşı balkon ya da pencereden görüp fotoğrafını çekiyor.

l COVID-19’la ilgili ülke genelinde uygulanan cezanın yarısı Gaziantep’te kesildi. Özellikle de karantinada iken evde olmayanlara ceza kesildi.

l Gaziantep “yeni normal”e uygun şekilde yerli-yabancı turist ağırlamaya hazır.

Maske ihtiyacı anında karşılanıyor

Türkiye, coronavirüsüne karşı en etkin önlemlerin başında yer alan ‘maske’ konusunda kendi ihtiyacını karşılarken birçok ülkeye de umut oldu. Türkiye’de üretilen maskeler ihtiyaç sahibi ülkelerin yanı sıra birçok gelişmiş Avrupa ülkesine de gönderiliyor. Maskeler “nonwoven” iki kumaş arasına filtre özellikli bir “meltblown” kumaş konulmasıyla üretiliyor. Türkiye’de maske kumaşını az sayıda firma üretiyor. Bu kumaşı almak isteyen maske-önlük-tulum üreticisi Valilik ve GAİB (Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliği) izin verirse nonwoven kumaş alabiliyor. Gaziantep sanayisinin ürettiği maske kumaşları, hem ham kumaş olarak hem de ürün olarak iç piyasanın yanı sıra yaklaşık 140 ülkeye ihraç ediliyor.