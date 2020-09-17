Gaziantep, Malatya, Adıyaman, Kilis ve Şanlıurfa'da Kovid-19 tedbirleri denetimi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep, Malatya, Adıyaman, Kilis ve Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

Gaziantep'te 7 bin polis, jandarma, zabıta ve çeşitli kamu kurumlarının çalışanları denetim yaptı.

Vali Davut Gül, Şehitkamil Belediye Başkanı Muhammet Rıdvan Fadıloğlu ve İl Ticaret Müdürü İsmail İncesoy ile Ali Nadir Ünler Bulvarı'nda iş yerlerini denetledi.

Gül, iş yeri sahiplerine ve çalışanlarına tedbirler konusunda uymaları gereken hususları anlattı ve maske hediye etti.

Vali Gül, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatlarıyla Türkiye genelinde denetimlerin yapıldığını anımsattı.



Alanda her kurumdaki görevlilerle denetim gerçekleştirdiklerini dile getiren Gül, maske, mesafe ve temizliğe riayet edilmesinin çok önemli olduğunu vurguladı.

- "Hayır' dersek hastalığı çabuk atlatırız"

Gittikleri iş yerlerinde gerekli uyarılarda bulunduklarını anlatan Gül, şöyle konuştu:

"Gaziantep'te maske kullanım oranı yükseldi çok şükür. Ufak tefek kural ihlalleri oluyor bunlara da yasal işlemler yapılıyor. Maskenin nizami bir şekilde kullanılması noktasında bütün hemşehrilerimize ihtiyacımız var. Çenede olan, boyunda olan, sadece ağızda olan maske bizim işimizi görmüyor. İçinde zabıta, polis, jandarma, muhtarlarımız, din görevlileri, öğretmenlerimizden oluşan 7 bin kişi kapı kapı gezerek Gaziantep'te bu denetimleri yapmış oluyor. Bu hastalık 1 kişiyle başladı, Türkiye'de ve Gaziantep'te çok sayıda kişi hasta, dolayısıyla bir rehavete kapılmayalım. Aşı bulunana kadar hepimizin maskeye, mesafeye, temizliğe dikkat etmesi lazım. Hastalık genellikle akrabalarımızdan ve arkadaşlarımızdan bulaşıyor. Ev gezmeleri başta olmak üzere olabildiğince o sosyalleşmeyi ortadan kaldırmak lazım. Birini ve kendimizi seviyorsak misafir kabul etmeyelim. Bu dönemde 'hayır' diyebilmemiz lazım. 'Hayır' dersek hastalığı çabuk atlatırız. 'Hayır' diyemezsek hastalık kartopu gibi büyümeye devam eder."

Vali Gül, bir gazetecinin "Gaziantep'teki hastanelerde yatak sayısında bir sıkıntı var mı?" sorusuna "Gaziantep'te hastanelerde doluluk anlamında bir sıkıntımız yok. Hastanede yatması gereken herkes hastanede yatıyor. Doktora ulaşmak isteyen herkes ulaşabiliyor ama hastanede yatması gerekmiyorsa onları evlerde izole ediyoruz. Karantina kurallarına uymayanlara alıp yurtlarda muhafaza ediyoruz. Evi müsait olmayanlara da yurt seçeneğimiz her zaman var." şeklinde cevap verdi.

- Malatya

Malatya Valisi Aydın Baruş, kent merkezinde Kovid-19 tedbirlerine uyulup uyulmadığını denetledi.

Esnafı denetleyen Baruş, sosyal mesafe kurallarına uymayan esnafla yedek maske bulundurmayan ticari taksi şoförlerini uyararak, tedbirlere uyulmasını istedi.

Denetimin ardından gazetecilere açıklama yapan Baruş, amaçlarının Kovid-19 tedbirlerine farkındalık oluşturmak olduğunu söyledi.

Kentte 500'ün üzerinde denetim ekibinin bulunduğunu dile getiren Baruş, pandemiyle mücadelede vatandaşların da kurallara riayet etmesi gerektiğinin altını çizdi.

Kentte kritik sürecin devam ettiğine vurgu yapan Baruş, "Malatya'daki kritik süreç devam ediyor. Vatandaşlarımıza duyurmak istiyorum, lütfen sosyal hayatınızda biraz fedakarlık edin, gereksiz yere sokağa çıkmayın. Gençler, çocuklar gereksiz yere sokaklara çıkmasın, kalabalık ortamlara girmesin. Şu zamanlarda hastalığın bulaşma riski çok yüksek. Her sokakta dolaşma bizim için risk. Herkes kendisinin polisi jandarması olacak, herkes kendisini koruyacak." diye konuştu.

Vali Baruş, bir gazetecinin "Testi pozitif çıkan bazı hastaları toplu taşıma araçlarıyla evlerine gönderiliyor, bununla ilgili neler söylersiniz?" sorusuna, "Kovid-19 hastalarının evlerine nakliyle ilgili biz tedbir aldık. Hastane önünde yoğunluk olduğunda bazı sıkıntılarla karşılaşıyoruz. Şu an Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinin önünde 10 araç var, şoförün izole edildiği bir ortamda hastaların evlere nakli için kullanılıyor. Vatandaşlarımız oradaki araçlardan yararlansın." yanıtını verdi.

Baruş, karantina kurallarını ihlal eden yaklaşık 10 kişinin de öğrenci yurtlarında karantinaya alındığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Yurtlarda zorunlu karantinaya tabi tutuyoruz. Bu muameleye maruz kalmak istemeyen pozitif vakalar ile bunlara temas edenler mutlaka evlerinde izole olsun. İzole olması gerekenlerin sokakta dolaştığını saptarsak, bu tedbire başvurmak zorundayız. Yurtlarda zorunlu karantinada kalanlardan yaptığımız masrafları geri alacağız. Pandemi tedbirleri kapsamında kesilen cezaların caydırıcı olup olmadığı, maliye tarafından gönderilen tahsil makbuzları gittiğinde görürler. Şu an tahsilata geçildi. Kesilen cezaların tamamı tahsis edilecek."

İl jandarma Komutanlığına bağlı ekipler ise sorumluluk bölgelerindeki pandemi tedbirleri kasamında denetimler yaptı.

İş yerlerini de denetleyen jandarma ekipleri, esnaflardan pandemi tedbirlerine uymasını istedi.

- Adıyaman

Adıyaman'daki denetimlere Vali Mahmut Çuhadar, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt ve İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder katıldı.

Denetimlerde il protokolü cadde ve sokaklarda vatandaşlara maske takmaları konusunda uyararak virüse karşı dikkatli olmalarını istedi.

Çuhadar ve beraberindekiler, aynı zamanda esnafları da tek tek gezerek maske kontrolünde bulundu.

- Kilis

Kilis Valiliği koordinasyonunda şehrin giriş ve çıkışlarında denetimler artırıldı.

Kentte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, belirli noktalarında oluşturulan kontrol noktalarında polisler, sürücülere ve yolculara maske takmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Öte yandan iş yerlerini denetleyen ekipler, vatandaşları salgına karşı duyarlı olmaları ve kurallara uymaları için uyardı.

- Şanlıurfa

Şanlıurfa'da şehir genelinde bulunan pastahane, market, güzellik salonu ve kafeteryada denetim yapan ekipler, tespit ettikleri olumsuzluklara cezai işlem uyguluyor.

Denetimlere ek olarak iş yerlerinde vatandaşları hijyen, maske ve sosyal mesafe konularında da bilgilendiren ekipler, gıda üretimi yapan iş yerlerinde, ürünlerin el değmeden eldiven ile tüketiciye ulaşması gerektiği uyarısında bulunuyor.

Ekiplerin, rutin denetimlerinin yanı sıra pandemi tedbirlerine yönelik kontrollerinin de arttığı öğrenildi.