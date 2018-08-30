Gaziantep KYK ve özel yurtları telefon ve adresleri

Kredi Yurtlar Kurumu yani KYK yurt ve burs başvurularında son dakika heyecanı sürüyor. Binlerce üniversite öğrencisinin ilk tercihleri arasında bulunan 2018 KYK yurt başvuru tarihi netleşti. Gençlik ve Spor Bakanınlığı KYK burs ve kredi başvurularının üniversite kayıtları ile aynı günde, 3 Eylül'de başlayacak. Peki Gaziantep KYK Yurtları, Gaziantep şahinbey kyk erkek öğrenci yurdu, Gaziantep ümmü gülsüm öğrenci yurdu, Gaziantep kyk ezogelin yurdu, Gaziantep devlet yurdu fiyatları, Gaziantep nilüfer öğrenci yurdu.

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Gaziantep Devlet Yurtları KYK

GAZİANTEP-ŞAHİNBEY ÖĞRENCİ YURDU

Tipi: ERKEK

Telefon: 0 342 3602919

Faks: 0342 3602933

Adres: GAZİANTEP ÜNİV.KAMP. İÇİ ÜNİVERSİTE BULVARI NO:316 OSMANGAZİ M.-ŞEHİTKAMİL

ABDULKADİR GEYLANİ ÖĞRENCİ YURDU

Tipi: ERKEK

Telefon: 0 342 371 64 54

Faks:

Adres: KARATAŞ MEVKİİ 394. SOKAK NO:3 KARATAŞ MAHALLESİ/ŞAHİNBEY

ÜMMÜ GÜLSÜM ÖĞRENCİ YURDU

Tipi: KIZ

Telefon:

Faks:

Adres: 103426. SOKAK NO:4 KARATAŞ MAHALLESİ

GAZİANTEP NİLÜFER ÖĞRENCİ YURDU

Tipi: KIZ

Telefon: 0 342 3600698-699

Faks: 0342 3600677

Adres: 103426. SOKAK NO:4 KARATAŞ MAH.

NİZİP YURDU KYK YURDU

Tipi: KARMA

Telefon: 03425231010

Faks: 0 342 523 10 11

Adres: NİZİP MESLEK YÜKSEKOKULU YANI NO:93/C SAMANDÖKEN KÖYÜ

UKKAŞE ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : Ayrı

Telefon : -

Faks: 03428690280

Adres : A-B Öğrenci Blokları -Türkbahçe Mahallesi Türkbahçe Sokak 162/A CYB1 Islahiye/GAZİANTEP C-D Öğrenci Blokları- ARPALI MAHALLESİ / ARPALI (Sokak) / 68 Islahiye/GAZİANTEP İDARE: ARPALI MAHALLESİ / ARPALI (Sokak) / 68

OĞUZELİ ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : Ayrı

Telefon : 0(342) 571-2007

Faks: 03425712015

Adres : FATİH MAH 45 NOLU SOK.N0 1 OĞUZELİ/GAZİANTEP

GAZİKENT KYK ÖĞRENCİ YURDU

Tipi: KIZ

Telefon: 0342 424 00 11

Faks: 0 342 424 00 13

Adres: HAVA ALANI YOLU ÜZERİ HASAN KALYONCU ÜNİV.YANI ŞAHİNBEY

Gaziantep Özel Öğrenci Yurtları ve Telefon Numaraları

Nizip – Özel Nizip Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 56

Telefon : Yok

Adres : Atatürk Mah. Zor Sokak No:31

Nizip – Özel Feyza Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 56

Telefon : Yok

Adres : Mimar Sinan Mah. Ender Sok. No:4

Oğuzeli – Özel Güllü Ahmet Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 80

Telefon : 342 571 26 00

Adres : Subaşı Mah. Mustafa Kemal Bulvarı No:2

Şahinbey – Özel Akdoğan Yüksek Öğretim Kız Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 124

Telefon : Yok

Adres : 23 Nisan Mahallesi Üniversite Bulvarı No/301

Şahinbey – Özel Bağlarbaşı Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 122

Telefon : 342 360 04 90

Adres : Yeditepe Mah.54 No’lu Sok. No 1

Şahinbey – Özel Nurettin Afife Uras Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 80

Telefon : 342 221 21 28

Adres : Bahçelievler Mah. Atatürk Bulvarı No:135

Şehitkamil – Özel Gülfer Nakıboğlu Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 200

Telefon : 342 341 66 90

Adres : Batıkent Mahallesi Kürşat Tüzmen Bulvarı No/53