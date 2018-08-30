Gaziantep KYK ve özel yurtları telefon ve adresleri
Kredi Yurtlar Kurumu yani KYK yurt ve burs başvurularında son dakika heyecanı sürüyor. Binlerce üniversite öğrencisinin ilk tercihleri arasında bulunan 2018 KYK yurt başvuru tarihi netleşti. Gençlik ve Spor Bakanınlığı KYK burs ve kredi başvurularının üniversite kayıtları ile aynı günde, 3 Eylül'de başlayacak. Peki Gaziantep KYK Yurtları, Gaziantep şahinbey kyk erkek öğrenci yurdu, Gaziantep ümmü gülsüm öğrenci yurdu, Gaziantep kyk ezogelin yurdu, Gaziantep devlet yurdu fiyatları,Gaziantep nilüfer öğrenci yurdu ve Gaziantep Özel Öğrenci Yurtları ve Telefon Numaraları30 Ağustos 2018 Perşembe 12:41
Kredi Yurtlar Kurumu yani KYK yurt ve burs başvurularında son dakika heyecanı sürüyor. Binlerce üniversite öğrencisinin ilk tercihleri arasında bulunan 2018 KYK yurt başvuru tarihi netleşti. Gençlik ve Spor Bakanınlığı KYK burs ve kredi başvurularının üniversite kayıtları ile aynı günde, 3 Eylül'de başlayacak. Peki Gaziantep KYK Yurtları, Gaziantep şahinbey kyk erkek öğrenci yurdu, Gaziantep ümmü gülsüm öğrenci yurdu, Gaziantep kyk ezogelin yurdu, Gaziantep devlet yurdu fiyatları, Gaziantep nilüfer öğrenci yurdu.
Gaziantep Devlet Yurtları KYK
GAZİANTEP-ŞAHİNBEY ÖĞRENCİ YURDU
Tipi: ERKEK
Telefon: 0 342 3602919
Faks: 0342 3602933
Adres: GAZİANTEP ÜNİV.KAMP. İÇİ ÜNİVERSİTE BULVARI NO:316 OSMANGAZİ M.-ŞEHİTKAMİL
ABDULKADİR GEYLANİ ÖĞRENCİ YURDU
Tipi: ERKEK
Telefon: 0 342 371 64 54
Faks:
Adres: KARATAŞ MEVKİİ 394. SOKAK NO:3 KARATAŞ MAHALLESİ/ŞAHİNBEY
ÜMMÜ GÜLSÜM ÖĞRENCİ YURDU
Tipi: KIZ
Telefon:
Faks:
Adres: 103426. SOKAK NO:4 KARATAŞ MAHALLESİ
GAZİANTEP NİLÜFER ÖĞRENCİ YURDU
Tipi: KIZ
Telefon: 0 342 3600698-699
Faks: 0342 3600677
Adres: 103426. SOKAK NO:4 KARATAŞ MAH.
NİZİP YURDU KYK YURDU
Tipi: KARMA
Telefon: 03425231010
Faks: 0 342 523 10 11
Adres: NİZİP MESLEK YÜKSEKOKULU YANI NO:93/C SAMANDÖKEN KÖYÜ
UKKAŞE ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : Ayrı
Telefon : -
Faks: 03428690280
Adres : A-B Öğrenci Blokları -Türkbahçe Mahallesi Türkbahçe Sokak 162/A CYB1 Islahiye/GAZİANTEP C-D Öğrenci Blokları- ARPALI MAHALLESİ / ARPALI (Sokak) / 68 Islahiye/GAZİANTEP İDARE: ARPALI MAHALLESİ / ARPALI (Sokak) / 68
OĞUZELİ ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : Ayrı
Telefon : 0(342) 571-2007
Faks: 03425712015
Adres : FATİH MAH 45 NOLU SOK.N0 1 OĞUZELİ/GAZİANTEP
GAZİKENT KYK ÖĞRENCİ YURDU
Tipi: KIZ
Telefon: 0342 424 00 11
Faks: 0 342 424 00 13
Adres: HAVA ALANI YOLU ÜZERİ HASAN KALYONCU ÜNİV.YANI ŞAHİNBEY
Gaziantep Özel Öğrenci Yurtları ve Telefon Numaraları
Nizip – Özel Nizip Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 56
Telefon : Yok
Adres : Atatürk Mah. Zor Sokak No:31
Nizip – Özel Feyza Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 56
Telefon : Yok
Adres : Mimar Sinan Mah. Ender Sok. No:4
Oğuzeli – Özel Güllü Ahmet Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 80
Telefon : 342 571 26 00
Adres : Subaşı Mah. Mustafa Kemal Bulvarı No:2
Şahinbey – Özel Akdoğan Yüksek Öğretim Kız Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 124
Telefon : Yok
Adres : 23 Nisan Mahallesi Üniversite Bulvarı No/301
Şahinbey – Özel Bağlarbaşı Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 122
Telefon : 342 360 04 90
Adres : Yeditepe Mah.54 No’lu Sok. No 1
Şahinbey – Özel Nurettin Afife Uras Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 80
Telefon : 342 221 21 28
Adres : Bahçelievler Mah. Atatürk Bulvarı No:135
Şehitkamil – Özel Gülfer Nakıboğlu Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 200
Telefon : 342 341 66 90
Adres : Batıkent Mahallesi Kürşat Tüzmen Bulvarı No/53