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Gaziantep Kolej Vakfı akademik kadrosunu güçlendiriyor

2019-2020 eğitim öğretim yılında Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları bünyesinde bu yıl ilk kez farklı branşlarda öğretmenlik görevi yapacak olan öğretmenlere, düzenlenen törenle GKV Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki tarafından kurum rozeti takıldı.

04 Eylül 2019 Çarşamba 09:06
Gaziantep Kolej Vakfı akademik kadrosunu güçlendiriyor

2019-2020 eğitim öğretim yılında Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları bünyesinde bu yıl ilk kez farklı branşlarda öğretmenlik görevi yapacak olan öğretmenlere, düzenlenen törenle GKV Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki tarafından kurum rozeti takıldı. Öğretmenleri kutlayan Tiryaki GKV Özel Okullarında göreve yeni başlayacak olan öğretmenlere mesleki çalışmalarında başarılar diledi.


Güçlü eğitim kadrosuyla 56 yıldır Anadolu’nun köklü eğitim kurumlarından birisi olan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları 2019-2020 eğitim öğretim yılıyla ilgili hazırlıklarını tamamladı. Hizmet içi eğitim seminerlerinin yanı sıra alanında söz sahibi olan birçok akademisyenle öğretmenlerini bir araya getiren ve düzenlenen söyleşilerle yeni eğitim sisteminin bütün boyutlarının masaya yatırıldığı Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında bu yıl ilk kez görev alacak olan öğretmenlerin de tanıtımı yapıldı. Her geçen gün güçlü kadrosuna yeni öğretmenler kazandıran Gaziantep Kolej Vakfı 2019-2020 eğitim öğretim yılında da farklı branşlarda kurumda ilk kez görev alacak olan öğretmenler için düzenlenen törenle GKV Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki tarafından kurum rozeti takıldı.


Öğretmenleri kutlayan ve yeni görevlerinde başarılar dileyen Genel Müdür İsmet Tiryaki kurum bünyesinde görev yapan akademik kadronun her geçen gün daha da güçlendiğini ifade ederek, “Dünyanın en kutsal mesleklerinden birisi olan öğretmenlik mesleğini büyük fedakarlıklar içerisinde başarıyla yerine getiren öğretmenlerimizi kutluyorum. Ülkemizin gelişmesi, kalkınması ve geleceğe hazırlanması için en büyük görevlerden birisi öğretmenlerimize ve eğitim kurumlarımıza düşmektedir. Bugün aramıza yeni katılan genç ve dinamik öğretmenlerimizi kutluyor, yeni görevlerinde başarılar diliyorum” dedi.


Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları bünyesinde öğretmen olarak görev yapmaktan onur duyacaklarını ifade eden öğretmenler de, “Böyle büyük ve köklü bir eğitim kurumunda öğretmen olarak görev yapmak bizler için büyük onur kaynağıdır” dedi.

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 09:06
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