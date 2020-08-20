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Aktüel Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne yeni üyeler geldi
Aktüel

Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne yeni üyeler geldi

Kaçak yollarlarla Türkiye'ye sokulmak istenirken yakalanan 14 hayvan, 15 ila 21 gün karantinada tutulacak

Yeniakit Publisher
2020-08-20 15:11:28 -
Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne yeni üyeler geldi

GAZİANTEP (AA) - Kaçak yollarlarla Türkiye'ye sokulmak istenirken yakalanan 14 hayvan, Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne getirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tarım ve Ormancılık Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Şube Müdürlüğünce Gaziantep'e gönderilen hayvanlar, 15 ile 21 gün arasında karantina sürelerini tamamlamak üzere kafeslerine konuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Dairesi Başkanı Celal Özsöyler, 10 ara cinsi papağanı, 1 iguana, 1 albino piton, 1 kafesli piton, 1 makak maymununun 2 gün süren yolculuğun ardından kente getirildiğini belirtti.

Özsöyler, bakım işlerinin iyi bir şekilde gerçekleşmesi ve doğal ortamda barınakların bulunması sebebiyle Gaziantep'in tercih edildiğini, hayvanları, kendi taşıma araçlarıyla İstanbul'dan aldıklarını ifade ederek , şunları kaydetti:

"Hayvanat bahçemizde yer alan tam teşekküllü hastanemizde, yeni üyelerimizin kan örneklerini alarak tahlil sonuçlarını değerlendirdik. Bunun sonucunda hastalık tespit etmediğimiz hayvanlarımızı karantina kafeslerine koyduk. Hayvan türüne göre 15 ile 21 gün arasında değişen sürelerde karantinada bekletip normal barınaklarına alacağız. Hayvanların sağlık durumlarının şu anda gayet iyi olduğunu söyleyebilirim, mutlular."

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