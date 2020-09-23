Gaziantep hava durumu
Gaziantep anlık hava durumu | Vatandaşlar yaşadıkları şehirlerin hava durumlarını yakından takip ediyor. Bu sebeple her gün binlerce kişi hava tahmin raporlarını inceliyor. Gaziantep hava durumu da sık sık araştırılıyor. Peki, 30 günlük Gaziantep hava durumu nereden nasıl öğrenilir? Gaziantep anlık hava durumu | Gaziantep bugün yağmur yağacak mı? | Bugün hava nasıl olacak?
Yarın hava nasıl olacak? | Yeni güne başlamadan önce ya da gün içerisinde milyonlarca kişi yaşadığını şehrin hava durumunu öğrenmek istiyor. Tatil ya da iş için şehir değiştirecek olanlar ise planlarındaki tarihlerde havanın nasıl olacağını merak ediyor. Peki, Gaziantep’te bugün hava kaç derece?
Gaziantep hava durumu
Günlük hava durumunu Meteoroloji Genel Müdürlüğü internet sitesi ya da uygulamasından öğrenebilirsiniz. MGM internet sitesinden saatlik ve 5 günlük hava durumunu öğrenebilirsiniz.
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Gaziantep 30 günlük hava durumu
Gaziantep 45 günlük hava | Bazı vatandaşlar hava durumlarını günlük olarak değil daha uzun süreçlerde merak ediyor. Özellikle şehir değiştirecek olan vatandaşlar planlarını yaparken tahmini tatil süreçlerinde havanın nasıl olacağını kestirmeye çalışıyor. MGM internet sitesinde 5 günlük hava durumunu yer alıyor. Farklı site ve uygulamalarda 15, 20, 30 hatta 90 günlük hava tahminleri bulunuyor. Hatta bazı internet sitelerinde birkaç yıl öncenin aynı tarihlerdeki hava sıcaklıkları yer alıyor. Böylelikle plan yaparken tahmini bir hava durumu elde etmiş olabilirsiniz.
Saatlik hava durumu
MGM internet sitesinde alık hava tahmin raporları bulunuyor. Ayrıca bu siteden saatlik hava tahmin durumlarına göz atabilirsiniz.
Hava durumu uygulamaları
Mobil cihazlarından anlık saatlik günlük hava tahminlerine ulaşmak isteyenler hangi uygulamaları indirebileceklerini araştırıyor. Play Store ve App Store’dan başta MGM olmak üzere pek çok hava durumu uygulaması yer alıyor.