Yarın hava nasıl olacak? | Yeni güne başlamadan önce ya da gün içerisinde milyonlarca kişi yaşadığını şehrin hava durumunu öğrenmek istiyor. Tatil ya da iş için şehir değiştirecek olanlar ise planlarındaki tarihlerde havanın nasıl olacağını merak ediyor. Peki, Gaziantep’te bugün hava kaç derece?

Gaziantep hava durumu

Günlük hava durumunu Meteoroloji Genel Müdürlüğü internet sitesi ya da uygulamasından öğrenebilirsiniz. MGM internet sitesinden saatlik ve 5 günlük hava durumunu öğrenebilirsiniz.

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Gaziantep 30 günlük hava durumu

Gaziantep 45 günlük hava | Bazı vatandaşlar hava durumlarını günlük olarak değil daha uzun süreçlerde merak ediyor. Özellikle şehir değiştirecek olan vatandaşlar planlarını yaparken tahmini tatil süreçlerinde havanın nasıl olacağını kestirmeye çalışıyor. MGM internet sitesinde 5 günlük hava durumunu yer alıyor. Farklı site ve uygulamalarda 15, 20, 30 hatta 90 günlük hava tahminleri bulunuyor. Hatta bazı internet sitelerinde birkaç yıl öncenin aynı tarihlerdeki hava sıcaklıkları yer alıyor. Böylelikle plan yaparken tahmini bir hava durumu elde etmiş olabilirsiniz.

Saatlik hava durumu

MGM internet sitesinde alık hava tahmin raporları bulunuyor. Ayrıca bu siteden saatlik hava tahmin durumlarına göz atabilirsiniz.

Hava durumu uygulamaları

Mobil cihazlarından anlık saatlik günlük hava tahminlerine ulaşmak isteyenler hangi uygulamaları indirebileceklerini araştırıyor. Play Store ve App Store’dan başta MGM olmak üzere pek çok hava durumu uygulaması yer alıyor.