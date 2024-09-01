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Spor Gaziantep FK'ya Juventus'tan transferi: Hiç hesapta olmayan gelişme servis edildi! Sahalara yeni asker geliyor
Spor

Gaziantep FK'ya Juventus'tan transferi: Hiç hesapta olmayan gelişme servis edildi! Sahalara yeni asker geliyor

Yeniakit Publisher
2024-09-01 22:53:00 - 2024-09-01 22:57:38
Gaziantep FK'ya Juventus'tan transferi: Hiç hesapta olmayan gelişme servis edildi! Sahalara yeni asker geliyor

Trendyol Süper Lig takımlarından Gaziantep FK, Transfer gelişmesi ile ilgili devam eden ilgili gündemi sarsacak transferi ajanslar duyurdu. Sahalara yeni asker geliyor

rendyol Süper Lig takımlarından Gaziantep FK, Juventus rezerv takımında forma giyen İsvireçli forveti transfer etmeye hazırlanıyor. Anlaşmanın sağlandığı kaydedildi.

Gaziantep yerel basınında yer alan haberlere göre; Gaziantep FK, Serie A devi Juventus'un rezerv takımı Juve Next Gen forması giyen kanat oyuncusu Christopher Lungoyi'yi transfer etmeye hazırlanıyor.

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