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Spor Gaziantep FK'de kupa mesaisi sürüyor
Spor

Gaziantep FK'de kupa mesaisi sürüyor

Yeniakit Publisher
2020-11-23 15:28:50 -
Gaziantep FK'de kupa mesaisi sürüyor

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Futbol Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda 25 Kasım Çarşamba günü sahasında Misli.com 2. Lig ekiplerinden Serik Belediyespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat sürdü.

Ana bölümünde taktiksel organizasyonların gerçekleştirildiği idman, duran top çalışmalarıyla son buldu.

Gaziantep ekibi, Serik Belediyespor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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