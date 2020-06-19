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Spor

Gaziantep FK'de Galatasaray mesaisi

Yeniakit Publisher
2020-06-19 20:30:09 -
Gaziantep FK'de Galatasaray mesaisi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen idman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, taktik çalışmalarıyla son buldu.

Antrenmana tüm futbolcular katılırken, asbaşkan Müslüm Özmen, futbol şube sorumlusu Yusuf Ziya Demsoy ile yönetim kurulu üyesi Gürkan Tural da çalışmaları takip etti.

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