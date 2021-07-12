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Spor Gaziantep FK yeni formalarını tanıttı
Spor

Gaziantep FK yeni formalarını tanıttı

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü'nün 2020-2021 sezonunda giyeceği formaları paylaştı.

Yeniakit Publisher
2021-07-12 02:45:00 -
Gaziantep FK yeni formalarını tanıttı

Kulüpten yapılan açıklamada, efsane çubuklu formanın bu sezon da giyileceği belirtilerek, "Üç yeni forma da taraftarların beğenisine sunuldu. İç saha forması olarak çubuklu ve damalı beyaz forma belirlenirken, dış sahada ise çubuklu ve kırmızı şahin pençeli formayla mücadele edilecek. Kulüp renklerinden ayrı alternatif olarak 'gold' formanın lansmanı yapıldı." ifadeleri kullanıldı.

Formaların kısa süre içinde üretiminin tamamlanacağı ve GFK Store mağazalarında satışa sunulacağı aktarıldı.

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