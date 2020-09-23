Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica'dan "sitemli" açıklama:

GAZİANTEP (AA) - Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü'nün teknik direktörü Marius Sumudica, transfer konusunda geç kaldıklarını belirterek, "Gelecek oyuncu hazır olmazsa gerçekten işimiz çok zor. Umarım en hızlı şekilde transfer halledilir." dedi.

Gaziantep FK, Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını tesislerinde sürdürdü.

Teknik direktör Sumudica, antrenmandan önce basın mensuplarına, geçen hafta 2 puan kaybettikleri için üzgün olduğunu söyledi.

Son saniyelerde oyuncularda iletişim eksikliği olduğunu ve bu nedenle gol yediklerini ifade eden Sumudica, "Ama geçen sene son dakikalarda attığımız gollerle puanlar kazanmıştık. Futbolda bu tarz şeyler oluyor. Geçen sene kazandık, bu sene ikinci maçta son saniyede gelen golle 2 puan kaybettik. Üzgünüz, herkesin canını sıktı son saniyede gelen gol. İyi oynadığımızı düşünüyorum ama maalesef son saniyelerde gelen gol, iki puana mal oldu." diye konuştu.

Transfer için geç kalındığını aktaran Sumudica, "Gerçekten transfer konusunda çok geç kaldık. Gelecek oyuncu hazır olmazsa gerçekten işimiz çok zor. Umarım en hızlı şekilde transfer halledilir. Biz de oyuncuları aramıza alıp adaptasyon sürecini yetiştirmeye çalışırız. Finansal ve mali sorunlarımız var takım olarak, bunu da anlayabiliyorum, sabırla bekliyoruz." ifadelerini kullandı.





- "Kendimi artık yalnız hissetmeye başladım"





Futbolun kendisi için çok önemli olduğunu belirten Sumudica, şunları kaydetti:

"Ben bu zamana kadar sessiz kaldım, hep sustum, sabırla bekledim ama kimse benim ismimle dalga geçmeye çalışmasın, kimse benim ismimi kullanmasın. Ben her şeyimi bu takım için veriyorum. Bütün yüreğimle bu projenin içindeyim. Sadece futbola odaklanamıyorum, çözmek zorunda olduğum sıkıntılar var. Ben bu takım için hakemlerle kavga ettim, kartlar gördüm, rakip takımın yedek kulübesiyle, taraftarıyla kavga ettim. Ben kendimi artık yalnız hissetmeye başladım burada. Kendimi yalnız ve yorgun hissediyorum. Benim ismimle lütfen dalga geçilmesin, kullanılmasın. Benim ismimle dalga geçilmesine asla izin vermeyeceğim, çünkü futbol benim hayatımda ailemden önde. Futbol bana bu hayatı verdi. Bu yüzden ne yönetimle ne oyuncularımla kimsenin benim ismimle dalga geçilmesine asla izin vermeyeceğim."





- "Ben de bir süper kahraman değilim"





Sumudica, kendisinin yerinde başka kim olsa transfer isteyeceğini savunarak, "Yarın benim yerime gelecek hoca transfer istemez miydi? Herkesin ağzı açık oyuncu beklerdi burada. Ben de oyuncu istiyorum bu takıma. Ben de bildiğim, çalıştığım oyuncularla çalışmak isterim. Çünkü sorumluluk benim omuzumda. 3-4 maç kaybettikten sonra buradaki kuralı biliyorsunuz, ilk hoca değişiriz. Buradaki oyuncuların çoğunu ben getirdim, onlara çok fazla saygı duyuyorum. Ben bu projenin içindeyim, devam etmek istiyorum. Bu sene burada bitirmek istiyorum ama benim için de zor oluyor. Ben işime saygı duyulmasını istiyorum. Zaman bizim aleyhimize işliyor, takım için bir şeyler yapmamız gerekiyor artık. Ben de bir süper kahraman değilim." diye konuştu.

Takımda sadece 16 oyuncu olduğunu kaydeden Sumudica, "Gerçekten benim için de zor. Zaman gittikçe daralıyor. Önümüzde Göztepe ve Trabzonspor maçları var. Eğer bu maçlardan da kötü sonuçlar alırsak bütün sorumluluk benim üstümde. Yine ben ortada kalacağım, transfer yapılmamış olacak. 16-17 oyuncuyla yine sorumluluk benim üstüme kalacak." ifadelerini kullandı.