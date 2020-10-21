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Spor Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica, etik kuruluna sevk edildi
Spor

Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica, etik kuruluna sevk edildi

Yeniakit Publisher
2020-10-21 20:56:10 -
Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica, etik kuruluna sevk edildi


İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica'nın etik kuruluna sevk edildiğini açıkladı.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübünün teknik sorumlusu Marius Ninel Sumudica'nın, 29 Ekim tarihinde medyada yer alan açıklamaları nedeniyle TFF Hukuk Müşavirliğince başlatılan soruşturma tamamlanmış olup, Marius Ninel Sumudica'nın, Etik Kurulu Talimatı'nın "Genel Yükümlülük" ve "Etik İlkelerine Aykırı Açıklamalardan Kaçınma" yükümlülüklerine aykırı davranışı nedeniyle Etik Kurulu Talimatı'nın 10. maddesi ve 12/d. maddesi uyarınca Etik Kurulu'na sevkine karar verilmiştir." denildi.

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