Gaziantep FK-Sivasspor maçı kaç kaç bitti?
Gaziantep FK maç sonucu | Süper Lig'in 24.haftasında Gaziantep FK sahasında Sivasspor'u konuk etti. Futbolseverler ise maçın kaç kaç bona erdiğini araştırmaya başladı. Peki, Sivasspor maçı ne oldu?
Süper Lig’de 24.hafta maçları devam ediyor. Gaziantep FK sahasında Sivasspor’u konuk etti. Peki, maç kaç kaç bitti?
Gaziantep FK-Sivasspor maçı kaç kaç bitti?
Gaziantep FK-Sivasspor maçı saat 13.30'da başladı. Karşılaşma ev sahibi ekibin 3-1'lik üstünlüğüyle devam ediyor.