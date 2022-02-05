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Spor Gaziantep FK-Sivasspor maçı kaç kaç bitti?
Spor

Gaziantep FK-Sivasspor maçı kaç kaç bitti?

Gaziantep FK maç sonucu | Süper Lig'in 24.haftasında Gaziantep FK sahasında Sivasspor'u konuk etti. Futbolseverler ise maçın kaç kaç bona erdiğini araştırmaya başladı. Peki, Sivasspor maçı ne oldu?

Yeniakit Publisher
2022-02-05 13:51:00 - 2022-02-05 14:15:24
Gaziantep FK-Sivasspor maçı kaç kaç bitti?

Süper Lig’de 24.hafta maçları devam ediyor. Gaziantep FK sahasında Sivasspor’u konuk etti. Peki, maç kaç kaç bitti?

Gaziantep FK-Sivasspor maçı kaç kaç bitti?

Gaziantep FK-Sivasspor maçı saat 13.30'da başladı. Karşılaşma ev sahibi ekibin 3-1'lik üstünlüğüyle devam ediyor.

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