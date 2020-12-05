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Spor Gaziantep FK, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü
Spor

Gaziantep FK, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü

Yeniakit Publisher
2020-12-05 14:16:58 -
Gaziantep FK, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü

GAZİANTEP (AA) - Süper Lig'in 11. haftasını bay geçecek Gaziantep Futbol Kulübü, 12. haftada Medipol Başakşehir ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen idman yaklaşık 1,5 saat sürdü.

İki grup halinde yapılan antrenman, güç ve kuvvet çalışmaları gerçekleştirilen dayanıklılık koşularıyla son buldu.

Antrenmanı izleyen Başkan Vekili Cevdet Akınal, zorlu fikstür öncesi takıma güvendiklerini ve yönetim olarak takımın arkasında olduklarını belirterek, başarı dileklerinde bulundu.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarını izinli geçirip, 7 Aralık Pazartesi günü gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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