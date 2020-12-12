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Spor Gaziantep FK, Medipol Başakşehir deplasmanında
Spor

Gaziantep FK, Medipol Başakşehir deplasmanında

Ligde 9 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Gaziantep ekibinin teknik direktörü Sumudica, cezası nedeniyle İstanbul deplasmanında takımının başında yer alamayacak

Yeniakit Publisher
2020-12-12 12:14:07 -
Gaziantep FK, Medipol Başakşehir deplasmanında

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 12. haftasında yarın deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak.

Yarın Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda saat 19.00'da oynanacak karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Geçen haftayı bay geçen ve son 9 lig müsabakasında yenilgi yüzü görmeyen kırmızı-siyahlılar, Medipol Başakşehir karşılaşmasında da yenilmezlik serisini sürdürmenin hesaplarını yapıyor.

Ligin 10. haftasında Yeni Malatyaspor ile yaptığı karşılaşmada kırmızı kart gören teknik direktör Marius Sumudica, İstanbul deplasmanında takımının başında yer alamayacak. Sumudica'nın yokluğunda Gaziantep ekibinin saha kenarında yardımcı antrenör Gabi Margarit'in görev alması bekleniyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi önceki haftalarda pozitif çıkan ve tedavi süresinin ardından takımla antrenmana katılmaya başlayan Dicko, teknik heyetin görev vermesi halinde Medipol Başakşehir maçında görev alabilecek.

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