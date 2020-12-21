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Spor Gaziantep FK, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü
Spor

Gaziantep FK, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü

Yeniakit Publisher
2020-12-21 14:47:11 -
Gaziantep FK, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 14. haftasında 23 Aralık Çarşamba günü deplasmanda karşılaşacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Fenerbahçe karşısında forma giyen futbolcular takımdan ayrı yenilenme çalışmaları yaparken, diğer futbolcular ise koordinasyon hareketleriyle antrenmana başladı. Antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak ve karşılaşmanın oynanacağı İstanbul'a hareket ederek kampa girecek.

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