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Spor Gaziantep FK hocası Sumudica ilan etti: Bol sıfırlı bir teklif aldım
Spor

Gaziantep FK hocası Sumudica ilan etti: Bol sıfırlı bir teklif aldım

Süper Lig'in flaş ekiplerinden Gaziantep FK'nın teknik direktörü Marius Sumudica, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-12-21 17:01:00 -
Gaziantep FK hocası Sumudica ilan etti: Bol sıfırlı bir teklif aldım

Süper Lig'de son olarak Fenerbahçe'yi mağlup edip çıkışını sürdüren Gaziantep FK'da teknik direktör Marius Sumudica, kendisine gelen teklifleri açıkladı.

Hürriyet'in haberine göre,Süper Lig'in flaş takımlarından Gaziantep FK'nın teknik direktörü Marius Sumudica, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe galibiyetinin ardından Romanya basınına konuşan Sumudica, almış olduğu teklifleri açıkladı.

 

Süper Lig'in 13'üncü haftasında Gaziantep FK, sahasında Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından iki takım teknik direktörleri basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.
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"Geleceğim için çok kritik hafta"

Sumudica, ''İki tane teklif aldım ve bu teklifler çok hoşuma gitti. Çok heyecanlandım, nasıl uyuyacağım bilmiyorum. Şu an için Gaziantep ile sözleşmem devam ediyor, kesin bir şey söyleyemem. 6 tane 0'lı bir teklif, görünce gözlerime inanamadım. Bu hafta benim kariyerim için çok belirleyici olacak. Geleceğim adına çok önemli bir haftaya giriyorum.'' sözlerini kullandı.

''Türkiye'den değil..."

Romanyalı teknik adam, ''Türkiye'den bir teklif yok. Aldığım teklifler Arabistan ve Avrupa'dan geldi. Gaziantep bu sene evinde hiç yenilmedi. 13 maçtır yenilmiyoruz.'' şeklinde konuştu.

''Bana Türk pasaportu önerdiler"

Sumudica ayrıca ''Romanya pasaportumu asla bırakmak istemem. Bir gün tekrar orada çalışmak da istiyorum. Türk vatandaşı olmamı teklif ettiler, bana Türk pasaportu önerdiler. Bu çok anlamlı bir hareketti.'' dedi.

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