  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Gaziantep FK, Galatasaray hazırlıklarını sürdürüyor

Gaziantep Futbol Kulübü, pazar günü deplasmanda oynanacağı Galatasaray maçı hazırlıklarını akşam antrenmanıyla sürdürdü.

Yeniakit Publisher
2020-06-19 20:53:20 -
Gaziantep FK, Galatasaray hazırlıklarını sürdürüyor

Gaziantep Futbol Kulübü, pazar günü deplasmanda oynanacağı Galatasaray maçı hazırlıklarını akşam antrenmanıyla sürdürdü.


Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig’in 28. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Galatasaray maçı hazırlıklarına yaptığı akşam antrenmanıyla devam etti. Rumen Teknik Direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen çalışma, yaklaşık 1 saat 25 dakika sürdü. Tüm futbolcuların katıldığı antrenman, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayıp, taktik çalışmalar ve üç takımlı turnuva ile son buldu.


Gaziantep ekibi, Galatasaray maçı hazırlıklarını 20 Haziran Cumartesi günü gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayarak İstanbul’a hareket edecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Volkswagen Passat
Satılık 2016 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı