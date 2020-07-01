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Spor

Gaziantep FK, Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Yeniakit Publisher
2020-07-01 23:04:54 -
Gaziantep FK, Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdürdü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 30. haftasında 3 Temmuz Cuma günü Yukatel Denizlispor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Isınma ve pas çalışmasıyla başlayan antrenman, taktik çalışmaların ardından çift kale maçla tamamlandı.

Kırmızı-siyahlıların bu idmanla kentteki hazırlıklarını tamamladığı, son çalışmanın yarın Denizli'de yapılacağı aktarıldı.


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