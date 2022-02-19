Gaziantep FK, Adana Demirspor maçına hazır
Gaziantep FK, yarın Adana Demirspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanla tamamladı.
Gaziantep FK, Süper Lig'in 26. haftasında yarın Adana Demirspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü.
Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 pas çalışmasıyla devam ederken taktik çalışmalarla son buldu
Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-siyahlı ekip, maç saatini beklemeye başladı.