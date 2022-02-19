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Spor Gaziantep FK, Adana Demirspor maçına hazır
Spor

Gaziantep FK, Adana Demirspor maçına hazır

Gaziantep FK, yarın Adana Demirspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanla tamamladı.

Yeniakit Publisher
2022-02-19 17:50:00 -
Gaziantep FK, Adana Demirspor maçına hazır

Gaziantep FK, Süper Lig'in 26. haftasında yarın Adana Demirspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 pas çalışmasıyla devam ederken taktik çalışmalarla son buldu

Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-siyahlı ekip, maç saatini beklemeye başladı.

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