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Ekonomi Gaziantep esnaf yardımı | Gaziantep 1500 lira yardım
Ekonomi

Gaziantep esnaf yardımı | Gaziantep 1500 lira yardım

Gaziantep kimler yardım alabilir? | Koronavirüs salgını sebebiyle pek çok esnaf dükkanlarını kapattı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bu sebeple iş yerini kapatan esnafa 1500 liralık yardımda bulunmaya karar verdi. Peki, Gaziantep esnaf yardımı başvurusu nasıl yapılır? | Gaziantep 1500 lira yardım başvurusu

Yeniakit Publisher
2020-11-30 16:27:00 -
Gaziantep esnaf yardımı | Gaziantep 1500 lira yardım

Koronavirüs salgınının etkilerini hafifletmek için devlet çalışanlara ve işverenlere pek çok yardım sağlıyor. Ayrıca belediyeler de vatandaşlara yardım yapıyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bu sebeple iş yerini kapatan esnafa 1500 liralık yardımda bulunmaya karar verdiğini duyurdu. Gaziantep 1500 lira yardım başvurusu

Gaziantep esnaf yardımı | Gaziantep 1500 lira yardım

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Türkiye'nin dört bir yanında Kovid-19 ile mücadelenin devam ettiği hatırlatıldı.

Büyükşehir Belediye Başkan Fatma Şahin'in, Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Başkanı Tuncay Yıldırım, Gaziantep Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği Ömer Küsbeoğlu ve ilgili oda başkanlarıyla istişare yaptığı aktarılan açıklamada, bu kapsamda esnafa 1500 lira destek verilmesine karar verildiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, küresel bir soruna karşı ulusal bir mücadele verildiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Zor zamanda esnafımızın yanında olmak, en az zararla bu musibeti hem bu şehrin hem de ülkemizin atlatması için çabalıyoruz. Aldığımız kararları hızlı bir şekilde uygulayacağız. Gelen tedbirlerle daha ne yapılması gerekiyorsa sürekli istişare ederek yeni kararlar almaya devam edeceğiz. Kardeşlikle, sevgiyle, paylaşarak, birbirimizi anlayarak iyileşeceğiz."

Büyükşehir Belediyesince daha önce de kapanan iş yerleri sahipleri ve çalışanlarının su faturalarında yüzde 50 indirim ile belediyenin kiracısı olan ve kapatmak zorunda kalan iş yerlerinden kira alınmaması kararı alınmıştı.

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