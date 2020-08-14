Gaziantep Emniyet Müdürlüğünden uyuşturucu operasyonu: 22 kişi gözaltına alındı
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen uyuşturucu operasyonunda 22 kişi gözaltına alındı.
Türkiye'de güvenlik güçleri, zehir tacirlerine göz açtırmıyor. Türkiye genelinde yürütülen uyuşturucuyla mücadele kapsamında Gaziantep'te de düğmeye basıldı. İlde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 22 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, yürütülen operasyona ilişkin açıklama yaptı. Söz konusu açıklamada, uyuşturucu ticaretiyle mücadele çalışmaları kapsamında, kent genelinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendiği bildirildi.
Operasyon sırasında 22 kişi, "uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak" suçlaması ile gözaltına alındı.
Adreslerdeki aramalarda 145 gram uyuşturucu, 10 hint keneviri kökü, 6 ruhsatsız tabanca, 3 av tüfeği, 3 hassas terazi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.