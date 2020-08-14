  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel

Gaziantep Emniyet Müdürlüğünden uyuşturucu operasyonu: 22 kişi gözaltına alındı

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen uyuşturucu operasyonunda 22 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-08-14 08:56:00 -
Gaziantep Emniyet Müdürlüğünden uyuşturucu operasyonu: 22 kişi gözaltına alındı

Türkiye'de güvenlik güçleri, zehir tacirlerine göz açtırmıyor. Türkiye genelinde yürütülen uyuşturucuyla mücadele kapsamında Gaziantep'te de düğmeye basıldı. İlde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 22 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, yürütülen operasyona ilişkin açıklama yaptı. Söz konusu açıklamada, uyuşturucu ticaretiyle mücadele çalışmaları kapsamında, kent genelinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendiği bildirildi.

Operasyon sırasında 22 kişi, "uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak" suçlaması ile gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramalarda 145 gram uyuşturucu, 10 hint keneviri kökü, 6 ruhsatsız tabanca, 3 av tüfeği, 3 hassas terazi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'ye kritik çağrı: Ortak olmalarını bekliyoruz
Ekonomi

Türkiye'ye kritik çağrı: Ortak olmalarını bekliyoruz

Libya Planlama Bakanı Taher Jehaimi, eğitim, sağlık ve altyapı gibi öncelikli alanlar başta olmak üzere 16 milyar dolar büyüklüğünde 184 pro..
Şamil Tayyar’dan çok konuşulacak sözler: Bunun Cumhur İttifakı'na zerre faydası olmaz
Siyaset

Şamil Tayyar’dan çok konuşulacak sözler: Bunun Cumhur İttifakı'na zerre faydası olmaz

CHP’den dışlanarak yeni oluşuma başlayacağı günlerdir konuşulan Muharrem İnce sessizliğini sonunda bozdu. AK Parti eski milletevekili Şamil ..
Selçuk Bayraktar güzel haberi duyurdu: Hayırlı uğurlu olsun
Gündem

Selçuk Bayraktar güzel haberi duyurdu: Hayırlı uğurlu olsun

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, AKINCI TİHA'nın tüm test aşamalarını başarıyla tamamladığını bildirdi.

Satılık 2018 model Peugeot 301
Satılık 2018 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı