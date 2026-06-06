Toplu taşımada dijital devrim

Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı GaziUlaş ile Digiturk iş birliğinde hayata geçirilen ve Türkiye’de yerel yönetimlerde bir ilk niteliği taşıyan çalışmayla beIN CONNECT uygulaması üzerinden uygulanacak dijital proje, düzenlenen tanıtım toplantısı ve imza töreniyle kamuoyuna anlatıldı.



Çetin Emeç Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen programla birlikte şehir içi toplu taşıma araçlarında yeni bir dijital hizmet dönemi başladı. Uygulama sayesinde otobüs ve tramvay yolcuları, yolculukları boyunca beIN CONNECT platformunda yer alan film, dizi ve belgesel içeriklerine ücretsiz erişim sağlayabilecek. Ayrıca kent içi ulaşımdan yararlanan yolcular, araçtan indikten sonraki 24 saatlik sürede farklı bir internet ağına bağlanmadığı sürece uygulamadan faydalanabilecek.



Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen uygulamayla kent içi ulaşım, yalnızca bir ulaşım hizmeti olmanın ötesine taşınarak dijital eğlence deneyimine dönüştürülüyor.

Yolcular ayrıca Gaziantep Futbol Kulübü’nün karşılaşmaları da dahil olmak üzere Trendyol Süper Lig’de mücadele eden 14 takımın kendi aralarında oynadığı müsabakaları herhangi bir üyelik şartı olmadan ve ücretsiz şekilde izleyebilecek. Uygulama kapsamında Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve Fenerbahçe’nin karşılaşmaları yer almayacak.



ŞAHİN: “YENİ UYGULAMAYLA VATANDAŞLARIN YOLCULUK SÜRELERİ DAHA VERİMLİ HALE GELECEK”



Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, projenin Türkiye’de ilk kez Gaziantep’te hayata geçirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “İlklerin ve enlerin şehri Gaziantep’te yeni bir ilki daha başlatıyoruz. Gerçekten heyecan verici bir proje. Çünkü zamanın ruhu bu” dedi.

Yeni uygulamanın vatandaşların yolculuk sürelerini daha verimli geçirmesine katkı sağlayacağını aktaran Şahin, “Otobüsün içerisinde ulaşılabilirlik, güven, farkındalık ve hizmet kalitesi var. Vatandaşlarımız yolculuklarını kaliteli içeriklerle değerlendirecek” diye konuştu.



“BU ÇALIŞMA DİĞER 80 İLE ÖRNEK OLACAK”



Gaziantep’in öncü şehir kimliğine dikkat çeken Şahin, “Bu çalışma diğer 80 ile örnek olacak. Ben inanıyorum ki yarın diğer şehirlerden de talep gelecek. Çünkü öncü şehir Gaziantep bunu başarıyorsa doğru modeli kurmuştur” diye konuştu.



Bilgiye erişimin önemine vurgu yapan Şahin, sözlerini şöyle tamamladı:

“Bilgi ekonomisi çağındayız. Bilgiye ulaşmamız, onu doğru yerden alıp vatandaşımızın hizmetine sunmamız gerekiyor. Bu projede de sektörünün en iyileriyle çalışıyoruz.”



ÇAMLIBEL: “BU PROJE FAALİYET GÖSTERDİĞİMİ 42 ÜLKE AÇISINDAN ÖRNEK BİR UYGULAMA”



Digiturk Satıştan Sorumlu Grup Başkanı Aydın Çamlıbel, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile hayata geçirilen iş birliğinin Türkiye’de ve dünyada bir ilk olduğunu belirterek, “Bu proje yalnızca Türkiye için değil, faaliyet gösterdiğimiz 42 ülke açısından da örnek bir uygulama niteliği taşıyor” dedi.



Projenin Katar’daki şirket yönetimine de sunulduğunu aktaran Çamlıbel, uygulamanın büyük ilgi gördüğünü ve benzer projelerin farklı ülkelerde de hayata geçirilmesinin planlandığını ifade etti.

Digiturk olarak vatandaşların zamanlarını kaliteli içeriklerle değerlendirmelerini hedeflediklerini kaydeden Çamlıbel, “Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile ortak hedefimiz vatandaş memnuniyetini artırmak. Yolculuk sürelerinde film, dizi, belgesel ve spor yayınlarıyla vatandaşlara daha keyifli bir deneyim sunacağız” diye konuştu.



NUMAN NAFİZ ŞAHİN: “DİJİTAL İÇERİKLERİN ULAŞIM AĞIYLA BULUŞMASI ÇOK ÖNEMLİ”



Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin, yerel yönetimler tarafından Türkiye’de ilk kez hayata geçirilen projenin spor kültürünün yaygınlaşmasına katkı sağlayacağını belirterek, “Dijital içeriklerin ulaşım ağıyla buluşması çok önemli ve kıymetli bir çalışma oldu” dedi.

Gaziantep’in spor alanında önemli bir şehir olduğunu vurgulayan Şahin, “Süper Lig’den basketbola, voleyboldan hentbola kadar birçok branşta önemli takımlara sahip olan Gaziantep’te bu hizmetin Türkiye’de ilk kez uygulanması spor adına çok kıymetli ve değerli” diye konuştu.



GENEL SEKRETER SEZER CİHAN DA UYGULAMANIN ÖNEMİNE DİKKATİ ÇEKTİ



Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sezer Cihan, toplu ulaşımda dijital dönüşümü sürdüren Büyükşehir Belediyesinin, beIN CONNECT iş birliğiyle yolcuların seyahat sürelerini daha verimli ve keyifli geçirmesini sağlayacak yeni bir uygulamayı hayata geçirdiğini söyledi.



Cihan, günlük yaklaşık 250 bin kişinin kullandığı toplu ulaşım araçlarında vatandaşların film, dizi, belgesel ve spor içeriklerine ücretsiz erişebileceğini belirterek, uygulamanın Türkiye’de ilk kez Gaziantep’te hayata geçirildiğini ifade etti.

Konuşmaların ardından iş birliği protokolü imzalandı. Daha sonra Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve protokol üyeleri, uygulamayı teknik ekip eşliğinde otobüs içerisinde test etti.



YOLCULARA ÜÇ ADIMDA ÜCRETSİZ ERİŞİM



Uygulamadan yararlanmak isteyen yolcular ilk olarak akıllı telefonlarıyla ücretsiz GaziUlaş Wi-Fi ağına bağlanacak.



İkinci aşamada yolcular, telefonlarında beIN CONNECT uygulaması bulunmuyorsa uygulama mağazalarından indirerek kurulum yapabilecek. Uygulamayı daha önce yüklemiş olan kullanıcılar ise doğrudan giriş yapabilecek. Ayrıca araçlarda yer alan QR kodlar aracılığıyla uygulamaya hızlı erişim sağlanabilecek.

Son aşamada ise yolcular, seyahatleri boyunca Gaziantep FK karşılaşmalarından film, dizi ve belgesellere kadar uzanan birçok içeriği internet paketlerini kullanmadan ücretsiz olarak izleyebilecek.