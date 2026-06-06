Hijyen konusunda ne yapılabilir! Lens suyuna musluk suyu eklenir mi?
Göz sağlığımız için çok önemli bir detay daha gün yüzüne çıkmış durumda. Lens kullanıcıları mutlaka bu detaya dikkat etmeli yoksa...
Göz sağlığımız için çok önemli bir detay daha gün yüzüne çıkmış durumda. Lens kullanıcıları mutlaka bu detaya dikkat etmeli yoksa...
Milyonlarca kontakt lens kullanıcısı, bazen acil durumlarda lens suyuna ulaşamayabiliyor. Bu noktada, "lens suyu yoksa ne kullanılır" türevi sorular merak ediliyor. İşte, lens ve lens suyu kullanımı hakkında bilmeniz gerekenler...
Gözlük yerine lens kullananlar, hijyen konusunda çok daha dikkatli olmalıdır. Kontakt lensler gözlüğe göre kimi zaman daha konforlu olsa da, daha çok bakım gerektirir.
Lensleri kullanmadan önce, kullanmıyorken ve kullandıktan sonra "lens suyu" olarak bilinen solüsyonda bekletmek gerekir.
Özellikle lens suyunun bulunmadığı durumlarda birçok kişi, lenslerini normal suya koyup koyamayacağını ya da alternatif olarak hangi sıvıların kullanılabileceğini merak ediyor.
Peki lens suyu yerine başka bir ürün kullanılabilir mi? Lensler musluk suyunda veya içme suyunda bekletilir mi? İşte göz sağlığını korumak için bilinmesi gerekenler... LENS SUYU YOKSA NE KULLANILIR? Kontakt lenslerin temizlenmesi ve saklanması için özel olarak üretilen lens solüsyonları dışında herhangi bir sıvının kullanılmaması şart.
Musluk suyu, içme suyu, maden suyu, tuzlu su veya evde hazırlanan karışımlar lens solüsyonunun yerini tutmaz. Bu sıvılar gözle temas ettiğinde enfeksiyon riskini artırabilecek bakteri, mantar ve mikroorganizmalar içerebilir. Özellikle musluk suyu, ciddi göz enfeksiyonlarına ve kalıcı görme kaybına kadar varabilen sağlık sorunlarına yol açabilir.
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