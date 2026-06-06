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Yeniakit Publisher
Hijyen konusunda ne yapılabilir! Lens suyuna musluk suyu eklenir mi?
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Hijyen konusunda ne yapılabilir! Lens suyuna musluk suyu eklenir mi?

Göz sağlığımız için çok önemli bir detay daha gün yüzüne çıkmış durumda. Lens kullanıcıları mutlaka bu detaya dikkat etmeli yoksa...

#1
Foto - Hijyen konusunda ne yapılabilir! Lens suyuna musluk suyu eklenir mi?

Milyonlarca kontakt lens kullanıcısı, bazen acil durumlarda lens suyuna ulaşamayabiliyor. Bu noktada, "lens suyu yoksa ne kullanılır" türevi sorular merak ediliyor. İşte, lens ve lens suyu kullanımı hakkında bilmeniz gerekenler...

#2
Foto - Hijyen konusunda ne yapılabilir! Lens suyuna musluk suyu eklenir mi?

Gözlük yerine lens kullananlar, hijyen konusunda çok daha dikkatli olmalıdır. Kontakt lensler gözlüğe göre kimi zaman daha konforlu olsa da, daha çok bakım gerektirir.

#3
Foto - Hijyen konusunda ne yapılabilir! Lens suyuna musluk suyu eklenir mi?

Lensleri kullanmadan önce, kullanmıyorken ve kullandıktan sonra "lens suyu" olarak bilinen solüsyonda bekletmek gerekir.

#4
Foto - Hijyen konusunda ne yapılabilir! Lens suyuna musluk suyu eklenir mi?

Özellikle lens suyunun bulunmadığı durumlarda birçok kişi, lenslerini normal suya koyup koyamayacağını ya da alternatif olarak hangi sıvıların kullanılabileceğini merak ediyor.

#5
Foto - Hijyen konusunda ne yapılabilir! Lens suyuna musluk suyu eklenir mi?

Peki lens suyu yerine başka bir ürün kullanılabilir mi? Lensler musluk suyunda veya içme suyunda bekletilir mi? İşte göz sağlığını korumak için bilinmesi gerekenler... LENS SUYU YOKSA NE KULLANILIR? Kontakt lenslerin temizlenmesi ve saklanması için özel olarak üretilen lens solüsyonları dışında herhangi bir sıvının kullanılmaması şart.

#6
Foto - Hijyen konusunda ne yapılabilir! Lens suyuna musluk suyu eklenir mi?

Musluk suyu, içme suyu, maden suyu, tuzlu su veya evde hazırlanan karışımlar lens solüsyonunun yerini tutmaz. Bu sıvılar gözle temas ettiğinde enfeksiyon riskini artırabilecek bakteri, mantar ve mikroorganizmalar içerebilir. Özellikle musluk suyu, ciddi göz enfeksiyonlarına ve kalıcı görme kaybına kadar varabilen sağlık sorunlarına yol açabilir.

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