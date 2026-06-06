Hijyen konusunda ne yapılabilir! Lens suyuna musluk suyu eklenir mi?

Peki lens suyu yerine başka bir ürün kullanılabilir mi? Lensler musluk suyunda veya içme suyunda bekletilir mi? İşte göz sağlığını korumak için bilinmesi gerekenler... LENS SUYU YOKSA NE KULLANILIR? Kontakt lenslerin temizlenmesi ve saklanması için özel olarak üretilen lens solüsyonları dışında herhangi bir sıvının kullanılmaması şart.