Gaziantep Büyükşehir'den 11 ve 12'nci sınıf öğrencilerine yıllık 1200 TL maddi destek

Protokolle birlikte Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde 2022-2023 eğitim ve öğretim yılında, ihtiyaç sahibi olan ve Gaziantep sınırları içerisinde ikamet eden ailelerin üniversiteye giriş sınavlarına hazırlanan 11’inci ve 12’nci sınıfta örgün eğitim gören çocuklarına, eğitime destek amaçlı kullanılması amacıyla 1’nci dönem ve 2’nci dönem 600’şer lira olmak üzere toplamda 1.200 TL nakdi destek sağlanacak.

Büyükşehir kırtasiye ve kıyafet yardımıyla beraber eğitime 110 milyon TL destek verdi

Destek kapsamında, 11’inci sınıfta 38 bin, 12’nci sınıfta ise 32 bin öğrenci bu destekten yararlanacak. Üniversiteye hazırlanan öğrenciler için toplamda 84 milyon TL maddi yardım sağlanırken Büyükşehir Belediyesi, bu yıl yapacağı 75 bin öğrenciye çanta ve kırtasiye ile 12 bin 500 öğrenciye kıyafet yardımlarıyla, toplamda 110 Milyon TL eğitime yatırım yapmış olacak.





Anneler kadın dostu kent mobil uygulamasından 25 Ağustos'tan itibaren başvuru yapabilecek

Maddi destek sağlanacak öğrencilerin tespiti İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılarak Büyükşehir Belediyesi’ne iletilecek. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi “Kadın Dostu Kent Gaziantep” mobil uygulamasının içerisinde de annelerin başvuru yapabilecekleri bir alan oluşturulacak. Uygulama üzerinden 25 Ağustos- 25 Eylül tarihleri arasında başvuru yapılabilecek. 5 Eylül itibariyle başvurular değerlendirilip maddi destekler annelerin banka hesaplarına yatırılmaya başlayacak.

Gaziantep Valiliği’nde Cuma günü yapılan protokol imza törenine Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Valisi Davut Gül, İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı ve Kadın Aile ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Mehmet Abdullah Aksoy katıldı.





Şahin: Bireysel başarıları toplumsal başarıya dönüştürmek istiyoruz

Protokolde açıklama yapan Başkan Fatma Şahin, eğitimde yakalanan bireysel başarılarla büyük gurur duyduğunu belirterek şunları söyledi:

“Bireysel başarıları toplumsal başarıya dönüştürmek istiyoruz. Buradaki her bir çocuğumuzun başarmak istediği bölüme gidecek fırsatları ve destekleri vermek istiyoruz. Biliyoruz ki şu anda okullar açılınca aile ekonomisi, eğitim giderlerinden dolayı zorlandığında çocuklarımız bazı almak istediği şeyleri alamayabiliyor, yapmak istediği şeyleri yapamayabiliyor. Halbuki küçücük bir destekle çok büyük bir başarı yakalanabiliyor. Özellikle lisedeki 11’inci ve 12’nci sınıfındaki çocuklarımızın morali, motivasyonu, almak istediği bir kitabı alması, yapmak istediği bir şeyi yapması açısından mali destek, eğitim desteği önemli.”

Desteğin büyük bir moral motivasyona istediğimiz hedefe ulaşmak için bir gayret olacağını düşünüyoruz

Başkan Şahin, annelerin çocuklarının ihtiyaçlarını en doğru tespit edecek kişiler olduğunu aktararak sözlerine şöyle devam etti:

“Biliyorum ki o parayı en verimli şekilde anne kullanır. İşte çocuklarımızın bu ihtiyacını annelerimizin onayıyla yapacağı bir çalışma bu. Biz mobil uygulamamızı zaten hayata geçirmiştik. 80 bin annemiz, 80 bin kadınımız, genç kızımız o sistemin içinde. Çok büyük bir talep var ve her gün yeni yeni annelerimiz, kadınlarımız, genç kızlarımız bu sistemin içine giriyorlar. Puan topluyorlar. Elde ettikleri puanlarla gitmek istediği yere gidiyor. Almak istediği beyaz eşyayı alıyor. Şimdi onlara diyoruz ki bu sistemin içine girdiği zaman çocuğunun eğitim desteğine başvurabilecek. Baktığınız zamanda 110 milyon parayı bu şehrin annesine, çocuklarına, ailesine eğitim için vermiş oluyoruz. Bu verdiğimiz desteği büyük bir moral ve motivasyona istediğimiz hedefe ulaşmak için bir gayret olacağını düşünüyoruz.”

Anne dostu, kadın dostu bir şehir olmanın büyük bir gönül rahatlığıyla bu imzaları atıyoruz

Eğitime desteklerde en büyük ortaklarının Milli Eğitim Bakanı, müdürü ve bütün öğretmenlerin olduğunu onlarla koordinasyonlu çalıştığını söyleyen Şahin, konuşmasını şöyle tamamladı:

“Kendi gücümüzle, eğitim zamanı açıldığında annemizin babamızın evladımızın yanında nasıl durduğumuzu göstermek açısından bu küçük destekler önemli. Bu küçük desteklerle, bu bireysel büyük başarıyı toplumsal güçlü bir başarıya dönüştüreceğiz. Bir anne olarak bütün annelere özellikle sevgi ve muhabbetimi belirliyorum. Anne dostu, kadın dostu bir şehir olmanın büyük bir gönül rahatlığıyla bu imzaları atıyoruz.”

Vali Gül: Desteği bir annenin çocuğuna verdiği harçlık gibi değerlendirmek lazım

Verilen desteklerle “Eğitim şehri Gaziantep” in sadece bir slogan olarak bırakılmadığını ifade eden Vali Gül, “11 ve 12’nci sınıftaki öğrencileri olur ya bir kitap alamadı ya da harçlığa ihtiyacı var ya da yol parasına ihtiyacı var ya da bir şekilde harcamak istiyor. Burada Fatma bakanımız hep diyor ya ben bir anneyim. Büyükşehir’in vereceği 1200 lira para bir annenin çocuğuna verdiği harçlık gibi değerlendirmek lazım. Onu eğitim hayatında meslek hayatında, yanında olduğunu göstermesi açısından çok önemli. Aile ekonomisine destek oluyor. 110 milyon lira bütçe azımsanmayacak bir para. Ben teşekkür ediyorum sayın başkanımıza, şanslı bir şehirdeyiz. Daha doğrusu bu şehirde yaşadığımız için şanslıyız. Birçok ihtiyacımızı Büyükşehir Belediyemiz başta olmak üzere hayırseverlerimiz temin ediyor. O açıdan da başarı grafiğini her geçen gün yükseldiğini görüyoruz.” diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe ise verilen maddi destek için öğrenciler adına teşekkür etti, eğitimin Gazi şehirde farklı bir noktaya gittiğini aktardı.

Genel Sekreter Yardımcısı Aksoy, protokol töreninde yapılan destekler hakkında bilgi verdi. Aksoy, yapılan yardımın öğrencilerin gelecekteki başarılarına katkı sağlayacağına inandığını vurguladı.