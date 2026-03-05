Gaziantep Büyükşehir ev sahipliğinde mukkaddes emanetler sergisi vatandaşlarla buluştu

Ramazan ayının manevi atmosferinde Gazianteplilerle buluşan sergi, aileler, gençler ve öğrenciler için önemli bir manevi ve kültürel buluşma noktası olmayı hedefliyor. Ziyaretçilere, İslam tarihi boyunca iz bırakan şahsiyetler ve mukaddes mekânlarla güçlü bir gönül bağı kurma imkânı sunuyor.



Serginin düzenlenen resmi açılış programına Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in yanı sıra Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep İl Müftüsü Mustafa Soykök ve Mukaddes Emanetler Sergisi Yetkilisi Erol Güzel katıldı.



Birçok kutsal emaneti oluşturulan manevi atmosferde ziyaret etme fırsatı bulan sergi, Kahraman Emmioğlu Kültür ve Sanat Merkezi’nde 08 Mart 2026 tarihine kadar her gün 09.00–16.00 ile 19.30–22.30 saatlerinde sergi ziyaret edilebilecek.

ŞAHİN: BİR MÜSLÜMANIN ÖZÜYLE SÖZÜYLE BİR OLMASI, GÜVENİLİR OLMASI KADAR ÖNEMLİ BİR ŞEY YOK



Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, sergi açılışı öncesinde yaptığı konuşmada, sergiyi gezerken sevgiyi hissetmenin ve anlamanın önemine vurgu yaparak şunları söyledi:



“Bu sergiye bakmak elbette çok kıymetli ama sevgili gençler, sevgimizi yeniden hissettirmekle birlikte alacağımız ders çok mühim. Yüce Peygamber nasıl bir ticari hayatı vardı. 40 yaşında Peygamber olduğunda ona el emin deniliyor. El emin olmak, güvenilir olmak. Aslında bir Müslümanın özüyle sözüyle bir olması, güvenilir olması kadar önemli bir şey yok. Bize bıraktığı en önemli miras o. Bize bıraktığı en önemli şeyler aile hayatı, ticari hayatı, onun ashabına duyduğu sevgi, ashabının ona duyduğu muhabbet, teslimiyet. Eğer o duyguları yeniden başa dönmüş olsak bugün dünya cennet olacak. Mübarek Ramazan ayı çok önemli bir ay, Kur'an ayı. Kur'an'ı okumak çok mühim ama okuduğunu anlamak bir o kadar mühim. Bana göre anladığını uygulamak da en önemlisi” açıklamasında bulundu.



“HER ŞEY, BÜTÜN KÖTÜLÜKLERİ ATIP ÖZÜYLE SÖZÜYLE BİR OLMADA BAŞLIYOR”



Sergi açılışına katılan genç öğrencilere özellikle değinerek daha iyi bir dünya inşa etmenin bireysel sorumlulukla başladığını vurgulayan Şahin, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:



“Biz geldik gidiyoruz. Size bırakacağımız dünyanın daha güzel bir dünya olmasını istiyorsak, dünyanın cennet olmasını istiyorsak her şey kendimizle başlıyor. İyilikle başlıyor. Her şey bütün kötülükleri atıp özüyle sözüyle bir olmada başlıyor. Sana yapılmasını istemediğini sen de başkalarına yapmayla başlıyor. O yüzden Peygamber Efendimiz'in veda hutbesi bize çok şey anlatıyor. Üstünlüğün ne olduğunu anlatıyor. Bu şehir çok özel bir şehir. O yüzden biz mümkün olduğu kadar bu şehirde bu ruhu yaşatmaya çalışıyoruz. Özellikle bu sergiyle birlikte Hz. Fatıma'nın, Hz. Ayşe'nin, Hz. Hatice'nin kim olduğunu, Hz. Yusuf'un, Hz. Davut'un, Hz. Zekeriya'nın, Hz. Yakup'un kim olduğunu iyi anlamamız lazım. Tek bakıp fotoğraf çekip çıkmak değil. O günün zamanının anlamını iyi anlamamız ve önce kendimizi düzeltmeyle dünyayı düzeltmemiz lazım, gerektiğini düşünüyorum.”

ÇEBER: HEM ZAMANI DOĞRU HEM YERİ DOĞRU



Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Ramazan ayında tam da olması gereken bir etkinlik için bir araya gelindiğini belirterek şunları kaydetti:



“Hem zamanı doğru hem yeri doğru. Bu ayın manevi ikliminden herkes faydalanmak istiyor. Bazen bu tip simgelerle, gezilerle, faaliyetlerle oluyor. Mukaddes emanetlerin belli bir süredir Anadolu insanına yani bu emanetlere en çok sahip çıkan, en çok etkilenen, gördüğü zaman en çok maneviyatını hisseden insanların ayağına götürüyor olmaları benim için çok kıymetli. Bu sergiden çıktıktan sonra biraz gördüklerinizin de üzerinde düşünerek, onların bize neler ifade ettiğini bilerek, sergiden çıktıktan sonra bile bazı davranışlarımızı düzeltebiliyor isek bu sergiyi buraya getiren herkesin amacına ulaştığını ben kabul ederim” açıklamasında bulundu.



Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu da sergi açılışında konuşmasında “Bu mukaddes mübarek ayda böyle güzel bir sevginin ilimizde açılmasına vesile olduğu için Büyükşehir Belediye Başkanımıza, ekibine, vesile olan herkese çok teşekkür ederim. İnşallah bu sergiyle de Peygamber Efendimize olan sevgimizi, hatıralarımızı tazelemiş olacağız” açıklamasında bulundu.

Gaziantep İl Müftüsü Mustafa Soykök ise açılış konuşmasında sergide emeği geçen herkese teşekkür ederek, serginin önemine vurgu yaptı.



Mukaddes Emanetler Sergisi Yetkilisi Erol Güzel ise tüm katılımcıların Ramazan Bayramı’nı kutlayarak serginin detayları hakkında bilgi verdi.



Açılış konuşmalarının ardından Kur’an tilavetiyle serginin açılışı gerçekleştirildi. Kurdele kesiminin ardından protokol üyeleri ve katılımcılar sergiyi gezerek programı tamamladı.



SERGİ HAKKINDA



Sergide, bilgilendirici içeriklerle desteklenen toplam 75 emanet yer alıyor. Hz. Muhammed’e, Ehl-i Beyt’e, sahabeye ve büyük İslam âlimlerine nispet edilen çok sayıda mukaddes emanet aynı çatı altında ziyaretçilerin istifadesine sunuluyor.



Sakal-ı Şerif ve Saç-ı Şerifler, Nal-ı Şerif, Ter-i Şerif ve Kadem-i Şerifler, Hücre-i Saadet Örtüsü, Osmanlı dönemine ait kırmızı Kâbe örtüsü başta olmak üzere çeşitli Kâbe örtüleri ve iç örtüler, Kâbe Kilidi ve Anahtarı, Hacerü’l-Esved taşı ile Hira, Arafat, Uhud ve Merve tepelerinden getirilen taşlar sergide yer alıyor.



Bunların yanı sıra; Bedir toprağı, Mescid-i Aksa toprağı, Hz. Hüseyin’in kabir iç toprağı, Hz. Osman’a ait Sakal-ı Şerif, Hz. Ali Efendimize nispet edilen emanetler, Osmanlı padişahlarına ait nişaneler ile 3 adet Kur’an-ı Kerim ve 1 adet Yasin kitabı da ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.