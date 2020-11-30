  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden esnafa 1500 lira destek
Ekonomi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden esnafa 1500 lira destek

Yeniakit Publisher
2020-11-30 13:13:29 -
Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden esnafa 1500 lira destek

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında iş yerini kapatan esnafa destek olmak için 1500 lira yardımda bulunacağını bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Türkiye'nin dört bir yanında Kovid-19 ile mücadelenin devam ettiği hatırlatıldı.

Büyükşehir Belediye Başkan Fatma Şahin'in, Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Başkanı Tuncay Yıldırım, Gaziantep Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği Ömer Küsbeoğlu ve ilgili oda başkanlarıyla istişare yaptığı aktarılan açıklamada, bu kapsamda esnafa 1500 lira destek verilmesine karar verildiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, küresel bir soruna karşı ulusal bir mücadele verildiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Zor zamanda esnafımızın yanında olmak, en az zararla bu musibeti hem bu şehrin hem de ülkemizin atlatması için çabalıyoruz. Aldığımız kararları hızlı bir şekilde uygulayacağız. Gelen tedbirlerle daha ne yapılması gerekiyorsa sürekli istişare ederek yeni kararlar almaya devam edeceğiz. Kardeşlikle, sevgiyle, paylaşarak, birbirimizi anlayarak iyileşeceğiz."

Büyükşehir Belediyesince daha önce de kapanan iş yerleri sahipleri ve çalışanlarının su faturalarında yüzde 50 indirim ile belediyenin kiracısı olan ve kapatmak zorunda kalan iş yerlerinden kira alınmaması kararı alınmıştı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Boko Haram 110 çiftçiyi katletti
Dünya

Boko Haram 110 çiftçiyi katletti

Birleşmiş Milletler (BM), Nijerya'nın kuzeydoğusunda Borno eyaletinde, terör örgütü Boko Haram'ın düzenlediği saldırıda 110 çiftçinin öldüğü..
İstanbul'da hepsi kıyıya vurdu! Görenler gözlerine inanamadı
Gündem

İstanbul'da hepsi kıyıya vurdu! Görenler gözlerine inanamadı

İstanbul'u Üsküdar ilçesinde kıyıya vuran binlerce denizanası vatandaşları şaşkına çevirdi.
Trump'tan Biden açıklaması: Bu olamaz
Dünya

Trump'tan Biden açıklaması: Bu olamaz

ABD Başkanı Donald Trump, "Joe Biden 80 milyon oy almış olamaz, buna inanmıyorum." ifadelerini kullandı.

Satılık 2012 model Opel Corsa
Satılık 2012 model Opel Corsa

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay