Gaziantep Beykent Şehitkamil Beylerbeyi TOKİ 666 konutları ne zaman teslim edilecek? Gaziantep Beykent Şehitkamil Beylerbeyi 666 konut 4 etap teslim tarihi belirli mi? TOKİ’ye başvurular yoğun bir şeklide devam ederken, bir yandan da TOKİ yaptığı konutları teslim etmeye de devam ediyor. TOKİ’nin Gaziantep Şehitkamil Beykent’te yaptığı 666 konutun hak sahipleri TOKİ konutlarının ne zaman teslim edileceğini araştırıyordu. TOKİ Gaziantep Sehitkamil Beylerbeyi mahallesi konutların teslim tarihine ilişkin açıklama yaptı.

Gaziantep Beykent Şehitkamil Beylerbeyi 666 konut 4 etap teslim tarihi belirli mi? TOKİ’ye başvurular yoğun bir şeklide devam ederken, bir yandan da TOKİ yaptığı konutları teslim etmeye de devam ediyor. TOKİ’nin Gaziantep Şehitkamil Beykent’te yaptığı 666 konutun hak sahipleri TOKİ konutlarının ne zaman teslim edileceğini araştırıyordu. TOKİ Gaziantep Sehitkamil Beylerbeyi mahallesi konutların teslim tarihine ilişkin açıklama yaptı. Gaziantep Beykent TOKİ konutlarına ilişkin, “Gaziantep Şehitkamil Beylerbeyi Mahallesi 666 adet konut projemiz %89 inşaat seviyesinde olup çalışmaları devam etmektedir. Konutlarımız teslime hazır hale geldiğinde teslim programı idaremiz web sitesi adresinden ilan edilecektir.” açıklaması yapıldı. TOKİ indirimleri başladı mı? TOKİ indirim kampanyası başvuru

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