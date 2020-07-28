  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İSLAM

Gaziantep bayram namazı saat kaçta? | Gaziantep bayram namazı kaçta 31 Temmuz

Bayram namazı saat kaçta diyanet | 31 Temmuz Cuma günü kurban bayramının birinci gününe denk geliyor. Bayram yaklaşırken Gaziantep’te yaşayanlar namaz saatini araştırmaya başladı. Pek çok kişi “Bayram namazı kaçta kılınacak diyanet”, “Kurban bayramı namazı kaçta?” , “31 Temmuz bayram namazı saatleri” , “Kurban bayramı namazı kaçta kılınacak?” sorularının cevaplarını araştırıyor.

Yeniakit Publisher
2020-07-28 14:30:00 -
Gaziantep bayram namazı saat kaçta? | Gaziantep bayram namazı kaçta 31 Temmuz

Kurban bayramı bu sene 31 Temmuz-3 Ağustosa denk geliyor. Kurban bayramına az bir zaman kala vatandaşlar hangi illerde bayram namazının saat kaçta kılınacağını merak ediyor. Gaziantepliler internette “Kurban bayramı namazı saat kaçta” sorusunun cevabını araştırıyor. İşte, detaylar.

Gaziantep bayram namazı saat kaçta? | Gaziantep bayram namazı kaçta 31 Temmuz

Kurban bayramında koronavirüs tedbirleri alınarak camilerde bayram namazları kılanacak. Gaziantep’te bayram namazı 06:06’da kılınacak.

İL İL BAYRAM NAMAZI VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ 

Yolcunun kurban kesmesi gerekir mi?

Yolcu (seferî), kurban kesmekle mükellef değildir (el-Fetâva’l-Hindiyye, V, 576). Ancak kesmesi hâlinde sevabını kazanır. Kişi, kurbanını ikamet ettiği yerde kesebileceği gibi, bayram dolayısıyla veya başka bir sebeple gitmiş olduğu yerde de kesebilir. Seferî olması, kurban kesmesine ve kestiği kurbanın makbul olmasına engel değildir.

Seferî iken kurban kesenler; bayram günleri içinde memleketlerine dönerlerse, yeniden kurban kesmeleri gerekmez. Kurban bayramının başında mukim iken kurban kesmeden bayram günlerinde sefere çıkana da vacip olmaz. Sefer hâlinde iken kurban kesmeyip de bayram günlerinde memleketlerine dönenlerin kurban kesmeleri gerekir (Kâsânî, Bedâi‘, V, 63).

Başta Şâfiî mezhebi olmak üzere kurbanın sünnet olduğu görüşünde olanlara göre, seferîlik durumunda da aynı hüküm geçerlidir (Nevevî, el-Mecmû‘, VIII, 383).

Teşrik tekbiri nedir? | Teşrik tekbiri ne zaman getirilir?
Teşrik tekbiri nedir? | Teşrik tekbiri ne zaman getirilir?

İSLAM

Teşrik tekbiri nedir? | Teşrik tekbiri ne zaman getirilir?

Bayram namazı nasıl kılınır? | Bayram namazına nasıl niyet edilir?
Bayram namazı nasıl kılınır? | Bayram namazına nasıl niyet edilir?

İSLAM

Bayram namazı nasıl kılınır? | Bayram namazına nasıl niyet edilir?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 Model Renault Fluence
Satılık 2015 Model Renault Fluence

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı