Kurban bayramı bu sene 31 Temmuz-3 Ağustosa denk geliyor. Kurban bayramına az bir zaman kala vatandaşlar hangi illerde bayram namazının saat kaçta kılınacağını merak ediyor. Gaziantepliler internette “Kurban bayramı namazı saat kaçta” sorusunun cevabını araştırıyor. İşte, detaylar.

Gaziantep bayram namazı saat kaçta? | Gaziantep bayram namazı kaçta 31 Temmuz

Kurban bayramında koronavirüs tedbirleri alınarak camilerde bayram namazları kılanacak. Gaziantep’te bayram namazı 06:06’da kılınacak.

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Yolcunun kurban kesmesi gerekir mi?

Yolcu (seferî), kurban kesmekle mükellef değildir (el-Fetâva’l-Hindiyye, V, 576). Ancak kesmesi hâlinde sevabını kazanır. Kişi, kurbanını ikamet ettiği yerde kesebileceği gibi, bayram dolayısıyla veya başka bir sebeple gitmiş olduğu yerde de kesebilir. Seferî olması, kurban kesmesine ve kestiği kurbanın makbul olmasına engel değildir.

Seferî iken kurban kesenler; bayram günleri içinde memleketlerine dönerlerse, yeniden kurban kesmeleri gerekmez. Kurban bayramının başında mukim iken kurban kesmeden bayram günlerinde sefere çıkana da vacip olmaz. Sefer hâlinde iken kurban kesmeyip de bayram günlerinde memleketlerine dönenlerin kurban kesmeleri gerekir (Kâsânî, Bedâi‘, V, 63).

Başta Şâfiî mezhebi olmak üzere kurbanın sünnet olduğu görüşünde olanlara göre, seferîlik durumunda da aynı hüküm geçerlidir (Nevevî, el-Mecmû‘, VIII, 383).