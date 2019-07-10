Gaziantep Basketbol’dan iki transfer birden
Yeni sezona yönelik transfer çalışmalarına devam eden Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarından Gaziantep Basketbol, Bandırma Basketbol İhtisas Kulübü’nden İsmail Cem Ulusoy ve Metehan Akyel’i kadrosuna kattı.10 Temmuz 2019 Çarşamba 16:55
Yeni sezona yönelik transfer çalışmalarına devam eden Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarından Gaziantep Basketbol, Bandırma Basketbol İhtisas Kulübü’nden İsmail Cem Ulusoy ve Metehan Akyel’i kadrosuna kattı.
Konuyla ilgili kırmızı-siyahlı kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, iki genç basketbolcu ile de 2’şer yıllık sözleşme yapılacağı vurgulandı.
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