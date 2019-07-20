Gaziantep Basketbol'da transfer - Gaziantep ekibi, geçen sezon İtalya liginde MVP seçilen Drew Crawford'ı bir yıllığına kadrosuna kattı



GAZİANTEP (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol, ABD'li skorer Drew Crawford'u transfer etti. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Gaziantep ekibi, skorer mevkisi için geçen sezonu İtalya Seri A ekiplerinden Vanoli Basket takımında tamamlayan 1990 doğumlu, 1,96 boyundaki Drew Crawford ile temasa geçti. 1 yıllık anlaşma sağlanan tecrübeli skorer, geçen sezon "İtalya Ligi'nin en değerli oyuncusu" (MVP) seçildi. Crawford, geçen sezon 34 maçta 17,8 sayı, 4,2 ribaunt ve 1,9 asist ortalamalarıyla oynadı.



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