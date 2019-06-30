Gaziantep Basketbol'da transfer - Gaziantep ekibi, geçen sezon Galatasaray Doğa Sigorta'da forma giyen Erol Can Çinko ile anlaştı



GAZİANTEP (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol, 28 yaşındaki oyuncu Erol Can Çinko'yu renklerine bağladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon hazırlıkları kapsamında başantrenör Nenad Markovic ile yola devam etme kararı alan Gaziantep ekibi, transfer çalışmalarına da başladı. Bu kapsamda geçen sezon Galatasaray Doğa Sigorta'da forma giyen Erol Can Çinko ile temasa geçen kırmızı-siyahlılar, tecrübeli oyuncuyla 1 yılı opsiyonlu 2 yıllığına anlaşma sağladı. 2017-2018'de de Gaziantep Basketbol'da forma giyen Erol Can Çinko, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde geçen sezon 4 sayı, 0,6 ribaunt ve 0,5 asist ortalamalarıyla mücadele etmişti.

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