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Spor

Gaziantep Basketbol Vasiliauskas ile yollarını ayırdı

Yeniakit Publisher
2020-06-29 15:00:53 -
Gaziantep Basketbol Vasiliauskas ile yollarını ayırdı

GAZİANTEP (AA) - Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol, tecrübeli oyuncu Sarunas Vasiliauskas ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Vasiliauskas’ın 2 sezondur kulüp forması giydiği hatırlatıldı.

Açıklamada, "Ailemizin parçası olan ve takımımız formasını başarıyla terleten Sarunas Vasiliauskas'a bugüne kadarki emeklerinden dolayı teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar dileriz.” ifadeleri kullanıldı.

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