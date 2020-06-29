Gaziantep Basketbol Vasiliauskas ile yollarını ayırdı
GAZİANTEP (AA) - Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol, tecrübeli oyuncu Sarunas Vasiliauskas ile yollarını ayırdı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Vasiliauskas’ın 2 sezondur kulüp forması giydiği hatırlatıldı.
Açıklamada, "Ailemizin parçası olan ve takımımız formasını başarıyla terleten Sarunas Vasiliauskas'a bugüne kadarki emeklerinden dolayı teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar dileriz.” ifadeleri kullanıldı.