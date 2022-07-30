  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Gazi Üniversitesine ön kayıt ve özel yetenek sınavı ile öğrenci alınacak
Ekonomi

Gazi Üniversitesine ön kayıt ve özel yetenek sınavı ile öğrenci alınacak

Gazi Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada ön kayıt ve özel yetenek sınavı ile öğrenci alınacak.

Yeniakit Publisher
2022-07-30 13:20:00 -
Gazi Üniversitesine ön kayıt ve özel yetenek sınavı ile öğrenci alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Gazi Üniversitesi ön kayıt ve özel yetenek sınavı ile öğrenci alacak.

Başvuru ve sınavlarla ilgili ayrıntılı bilgiler (kontenjanlar, kabul koşulları, önkayıt tarihi, sınav tarihi, yeri, kılavuzlar ve diğer bilgiler) www.gazi.edu.tr ağ adresinde yayımlanacaktır.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23