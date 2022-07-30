Gazi Üniversitesine ön kayıt ve özel yetenek sınavı ile öğrenci alınacak
Gazi Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada ön kayıt ve özel yetenek sınavı ile öğrenci alınacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Gazi Üniversitesi ön kayıt ve özel yetenek sınavı ile öğrenci alacak.
Başvuru ve sınavlarla ilgili ayrıntılı bilgiler (kontenjanlar, kabul koşulları, önkayıt tarihi, sınav tarihi, yeri, kılavuzlar ve diğer bilgiler) www.gazi.edu.tr ağ adresinde yayımlanacaktır.
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