Gazi Üniversitesi MST’den önemli projeler

Ertuğrul Şahan Ankara

Gazi Üniversitesi Modern Savunma Teknolojileri Topluluğu (MST) tarafından yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi: “Son dönemlerde ise teknik olarak çalışabileceğimiz ve yeni şeyler üretebileceğimiz bir alana ihtiyaç duyduk ve bu sayede Gazi Garaj ortaya çıktı. Gazi Garaj’ın temel amacı mühendislik projelerimizi geliştirebileceğimiz fiziki alana sahip olmak ve yarışmalara hazırlanabilmek.

Kendimizi geliştirmek için okulumuzun garajında oluşturduğumuz atölyede birçok ticari projeler geliştiriyoruz ve bu projeleri yapabilmek için kendi makinelerimizi üretiyoruz böylelikle giderlerimizi düşürmeye çalışıyoruz. Kendimizi, gelecek yıllardaki teknolojiyi profesyonel şekilde kullanabilmek için öğrencilik yıllarımızda mesleki tecrübe edinmeye odaklıyoruz.”

Yenilikçi ürün

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Roketler günümüzde bir görevi en hızlı görev gerçekleştirebilen, çok kısa zamanlarda uzun mesafeler kat edebilirken en rahat dikey uçuş yapabilen araçlardır. Çünkü yer çekimine karşı koyabilecek itkiyle ve kompozit gövdelerle uçarlar. Roketler veya füzeler sadece savaşlarda kullanılmayıp bir vazife yükü taşıyarak görev gerçekleştirebilirler (uydu taşıma gibi). Bizim roketimiz de 3 bin metre irtifaya 4 kilogramlık yük götürebilmektedir. Roket zarar görmeden paraşütler yardımıyla tekrardan geri kurtarılabilmektedir. Yaptığımız projede sadece yarışmaya odaklanmak istemiyoruz ve vazife yükümüzü geliştirip ticari olarak da kullanmayı planlıyoruz. Günümüz dünyası gelişen otomasyon ve yapay zekâ teknolojileri ve bu sistemlerin yaygınlaşması sonucunda her geçen gün insansız sistemlere gerek askeri gerek sivil projelerde giderek daha fazla yer verilmektedir. Bu müspet gelişmelerin başrollerinden biri de tartışmasız insansız hava araçlarıdır.

Takım kuruldu

MST olarak bizlerde bu yadsınamaz durumu yakından takip edebilecek İHA takımımızı kurduk. Yol haritasını çizerken kendimize insanları faydalı olmayı rehber edindik. Bu doğrultuda ülkemizin en önemli sorunlarından biri olan orman yangınları meselesini masaya yatırdık. İHA’mızı orman yangınları sorunun çözümüne bir nebze olsun destek olmak adına yangın müdahale etme misyonu ve insanlara faydalı olmak vizyonu üzerine 8 kişilik ekibimizle prototip aşamasını geride bırakıp test aşamasını geçmiş bulunmaktayız. Teknoloji ile iç içe yaşamaya başladığımız 21. yüzyıl dünyasında içten yanmalı motorların dünyamıza verdiği zararın farkına varmayı başladık. Bu durum birçok kuruluşu ve bireyi harekete geçirmeye başladı. Büyük kuruluşlar bu zararın en aza indirgenmesi için konu üzerine ağırlık vermeye başladılar ve bu kapsamda çalışmalar, projeler ortaya çıkmaya başladı. Bu oluşumda yerimizi almak ve erkenden tecrübe kazanmak için soluğu TEKNOFEST’te aldık.

35 kişilik ekip

2021 yılı itibarıyla ‘Hidromobil’ kategorisinde altyapıyla birlikte 35 kişilik geniş ekibimizle çalışmalar yapmaya başladık. Yaptığımız projenin yalnızca proje bazlı kalmayıp, şehir içi kullanıma uygunluğu ve üretilebilirliği için estetiğin ve verimliliğin bir arada olduğu bir tasarım ortaya çıkarmaya amaçlıyoruz.”