Gazi Üniversitesi 77 personel alımının başvurusu nereden yapılıyor?

Gazi Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan, Türkiye İş Kurumu aracılığı ile, üniversite bünyesinde çalışacak sürekli personel alınacağı duyuruldu. Üniversite, personel eksiğini karşılamak üzere farklı 21 alanda toplamda 77 sürekli işçi personel alımı ve memur alımı yapacak. Peki ama Gazi Üniversitesi personel alım başvurusu nasıl yapılıyor? Genel şartlar ve aranılan meslek grupları hangileri? İşte detaylar...

Gazi Üniversitesi; "Üniversitemiz bünyesinde çalıştırılmak üzere 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla Sürekli İşçi alımı yapılacaktır." şeklinde bir duyuru yayınladı.

TÜRKİYE İŞ KURUMU (İŞKUR) ÜZERİNDEN SÜREKLİ İŞÇİ ALIM DUYURUSU BİLGİLERİ İÇİN TIKLAYIN...

Başvurular nereden ve nasıl yapılacak?

Başvuru şartlarını taşıyan adaylar 30.09.2019 – 04.10.2019 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinden online olarak veya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezlerine şahsen başvuru yapabilirler.

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Hangi meslek gruplarından alım olacak?