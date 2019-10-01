Gazi Üniversitesi 77 personel alımının başvurusu nereden yapılıyor?
Gazi Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan, Türkiye İş Kurumu aracılığı ile, üniversite bünyesinde çalışacak sürekli personel alınacağı duyuruldu. Üniversite, personel eksiğini karşılamak üzere farklı 21 alanda toplamda 77 sürekli işçi personel alımı ve memur alımı yapacak. Peki ama Gazi Üniversitesi personel alım başvurusu nasıl yapılıyor? Genel şartlar ve aranılan meslek grupları hangileri? İşte detaylar...01 Ekim 2019 Salı 19:42
Gazi Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan, Türkiye İş Kurumu aracılığı ile, üniversite bünyesinde çalışacak sürekli personel alınacağı duyuruldu. Üniversite, personel eksiğini karşılamak üzere farklı 21 alanda toplamda 77 sürekli işçi personel alımı ve memur alımı yapacak. Peki ama Gazi Üniversitesi personel alım başvurusu nasıl yapılıyor? Genel şartlar ve aranılan meslek grupları hangileri? İşte detaylar...
Gazi Üniversitesi; "Üniversitemiz bünyesinde çalıştırılmak üzere 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla Sürekli İşçi alımı yapılacaktır." şeklinde bir duyuru yayınladı.
TÜRKİYE İŞ KURUMU (İŞKUR) ÜZERİNDEN SÜREKLİ İŞÇİ ALIM DUYURUSU BİLGİLERİ İÇİN TIKLAYIN...
Başvurular nereden ve nasıl yapılacak?
Başvuru şartlarını taşıyan adaylar 30.09.2019 – 04.10.2019 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinden online olarak veya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezlerine şahsen başvuru yapabilirler.
BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYIN...
Hangi meslek gruplarından alım olacak?
- İNŞAAT MÜHENDİSİ
- BİLGİSAYAR PROGRAMCISI
- BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI TEKNİKERİ
- BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK/BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANI
- AŞÇI
- GARSON (SERVİS ELEMANI)
- BÜRO MEMURU (GENEL)
- TEMEL İMALAT (TALAŞLI) VE MONTAJ ELEMAN
- ELEKTRİK TEKNİSYENİ
- ELEKTROMEKANİK TAŞIYICILAR BAKIM ONARIM TEKNİSYENİ / ELEKTROMEKANİK TAŞIYICILAR TEKNİSYENİ
- KAYNAK TEKNİSYENİ
- SIHHİ TESİSATÇI
- SOĞUTMA VE İKLİMLENDİRME TEKNİSYENİ
- MOBİLYA İSKELETİ VE DÖŞEME/MOBİLYA DÖŞEME TEKNİSYENİ
- GRAFİK TEKNİSYENİ
- HABERLEŞME SİSTEMLERİ TEKNİSYENİ / TELEKOMÜNİKASYON TEKNİSYENİ
- GÜVENLİK GÖREVLİSİ
- İNŞAAT BOYACISI/BOYACI
- ERKEK BERBERİ / ERKEK KUAFÖRÜ
- HASTANE HİZMETLİSİ
- TEMİZLİK GÖREVLİSİ
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