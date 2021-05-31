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Ekonomi Gazi Üniversitesi 22 Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alıyor
Ekonomi

Gazi Üniversitesi 22 Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alıyor

Gazi Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre 22 Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alınacak.

Yeniakit Publisher
2021-05-31 15:20:00 -
Gazi Üniversitesi 22 Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Gazi Üniversitesi ilanda belirtilen birimlerine, 10.07.2018 tarihli Resmî Gazete ’de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alacak.

Covid-19 salgını kapsamında alınan tedbirlere istinaden tüm başvurular e-Devlet şifresi kullanılmak suretiyle https://personelilan.gazi.edu.tr adresi üzerinden elektronik olarak yapılacak olup şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecek.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

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